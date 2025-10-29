Forum Mjukvara Microsoft Windows Tråd

Förhindra Windows 10-uppdatering i Virtualbox 7

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Förhindra Windows 10-uppdatering i Virtualbox 7

Hej alla medSweC:are, tar gärna emot lite kvalificerad input på mitt senaste meckande med VM under Windows!

Jag håller på med en VM på Windows 10 i Virtualbox 7.2.4 (senaste versionen), som är beroende av att Windows stannar i den exakta konfigurationen, utan några uppdateringar/antivirus som tar sönder funktionaliteten i den proprietära mjukvara jag ska använda. Mjukvaran har i sin tur hackats ihop till att fungera i Windows 7 från att vara utvecklat för Windows XP, och nu har någon alltså löst det så att det går att använda i Windows 10 ihop med en fysisk grunka som har ett interface för ODB2-programmering över serieport/USB. Installationen ligger paketerad i en .OVA-fil.

Tänker inte vara mer detaljerad än så beträffande mjukvaran eftersom det kommer bli en sidodiskussion som inte för ämnet framåt, men jag har lagt massor av tid redan på att bara konstatera att möjligheterna att ändra mjukvaran är uttömd av andra som kan oändligt mycket mer än mig om hur den fungerar under GUI.

Problemet är att jag behöver ha LAN för att kunna skriva ut till min nätverksanslutna skrivare, samt helst behöver internet på min VM, även om det går att lösa genom att tabba till host-maskinen. Tanken är att hela alltet ska hamna på en egen bärbar dator (som man kan ha med sig till en bil), men först måste jag lista ut hur hur får ihop det.

Det finns två bovar här; Windows Update samt Acrobats automatiska uppdatering. När endera körs så börjar problemen hopa sig, Windows pajar funktionalitet genom att uppgradera/byta ut vissa filer (har INGEN aning om vilka), och Acrobat mördar prestandan genom att auto-fylla VM:en med alla sina senaste bloatwares. Acrobat går kanske att byta ut mot något mindre människofientligt, men i nuläget vill jag se om jag kan lösa det på något sätt utan att ändra innehållet i installationen.

Just nu har jag bara deaktiverat nätverksinterfacet helt.

Om min skrivare varit USB-ansluten så kunde jag lätt delat ut den i Virtualbox, men det verkar svårare när det är en WLAN-printer. En möjlig väg är att skapa en MAC-filtrering i min router som bara tillåter VM:ens MAC-adress att komma åt printerns IP, kombinerat med att man tilldelar printern ett permanent IP-nummer.

Internet utan att Windows Update (som tar hem allt via TCP 80/443) pajar installationen känns inte enkelt löst, och har aldrig gett mig i kast med att försöka förhindra det. Jag antar att det är modifiering av registernyckel/grupprincip som gäller där? Problemet jag försöker lösa skulle egentligen vara exakt samma även utan den virtuella maskinen, så jag kanske ska skippa att försöka lösa det där och istället gå helt på att lösa det i Windows.

En ytterligare riskfaktor är att en oskyddad/ouppdaterad W10-installation som är exponerad mot internet förmodligen är något dåligt, även om det är en VM, eller finns det något sätt att förebygga riskerna där som inte involverar uppdatering/antivirus?

Tar tacksamt emot förslag och idéer!

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Använd brandväggen på hostmaskinen för att blockera utgående trafik från den virtuella maskinen, förutom den/de portar som behövs för att skrivaren ska fungera.

Surfa från ett nedlagt OS är bäst att låta bli, men skulle gå att lösa genom att t ex köra en proxy på hosten och låta en utvald webbläsare i VM använda den, men som resten av systemet inte är konfigurerat att använda.

ta en snapshot av systemet när det fungerar, ställ in att VM revertar till den snapshoten efter varje shutdown och lagra all data som ska vara beständig på hosten. en delad mapp mellan host/VM kan lösa det på ett enkelt sätt.

Visa signatur

I am a prototype for a much larger s󠅄󠅘󠅕󠄐󠅞󠅕󠅕󠅔󠄐󠅤󠅟󠄐󠅒󠅕󠄐󠅟󠅒󠅣󠅕󠅢󠅦󠅕󠅔󠄐󠅑󠅞󠅔󠄐󠅥󠅞󠅔󠅕󠅢󠅣󠅤󠅟󠅟󠅔󠄐󠅧󠅑󠅣󠄐󠅟󠅞󠅓󠅕󠄐󠅣󠅑󠅤󠅙󠅣󠅖󠅙󠅕󠅔󠄐󠅒󠅩󠄐󠄷󠅟󠅔󠄞󠄐󠄾󠅟󠅧󠄐󠅧󠅕󠄐󠅓󠅑󠅞󠄐󠅙󠅝󠅠󠅜󠅕󠅝󠅕󠅞󠅤󠄐󠅤󠅘󠅕󠄐󠅣󠅑󠅝󠅕󠄐󠅖󠅥󠅞󠅓󠅤󠅙󠅟󠅞󠅑󠅜󠅙󠅤󠅩󠄐󠅧󠅙󠅤󠅘󠄐󠅔󠅑󠅤󠅑󠄝󠅝󠅙󠅞󠅙󠅞󠅗󠄐󠅑󠅜󠅗󠅟󠅢󠅙󠅤󠅘󠅝󠅣󠄞ystem

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

@Sveklockarn:
Kör alltid med Windows Update Blocker här:
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-8/

Enstaka program blockeras med Firewall App Blocker:
https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-9/

Går även att blockera via Simplewall eller liknande smidigt brandväggsfilter, men föredrar programmen ovan tack vare att de är lätta att starta/stoppa beroende på behov.

Patchar alltid mina system månadsvis, men då på mina egna villkor

Samma utvecklare har även Defender Control, vilken enkelt stoppar Windows Defender i liknande lägen.

Ang. säkerheten, så är det alltid klokt att stoppa all oönskad in-/utgående trafik mha brandväggen. Det fina med exempelvis Simplewall är att du kan tillåta trafik i exempelvis 5 minuter, vilket är tillräckligt under en installation. Sen måste programmet fråga om lov nästa gång det vill nå nätet.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Aphex:

Använd brandväggen på hostmaskinen för att blockera utgående trafik från den virtuella maskinen, förutom den/de portar som behövs för att skrivaren ska fungera.

Surfa från ett nedlagt OS är bäst att låta bli, men skulle gå att lösa genom att t ex köra en proxy på hosten och låta en utvald webbläsare i VM använda den, men som resten av systemet inte är konfigurerat att använda.

Gå till inlägget

Tack, hade inte ens reflekterat över metoderna du föreslår!

Skrivet av Aphex:

ta en snapshot av systemet när det fungerar, ställ in att VM revertar till den snapshoten efter varje shutdown och lagra all data som ska vara beständig på hosten. en delad mapp mellan host/VM kan lösa det på ett enkelt sätt.

Ja jag har faktiskt fixat en delad mapp för att använda Microsoft Print To PDF för att kunna få ut något utskriftsmaterial.

Den enkla lösningen vore ju att bara fortsätta ha nätverket disablat, och använda host-maskinen för de grejerna. Efter att ha testkört med internet konstaterade jag bara att snabbaste återställningsvägen var att radera allt och installera från källfilerna igen, men ska definitivt lära mig mer om snapshot-funktionen! Sett texten i någon meny, men började med att sätta upp en VM för första gången igår så har ingen erfarenhet att falla tillbaka på. 😅

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

:: Configure Automatic Updates -> Keep my computer up to date is disabled
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f

:: Automatic Updates is disabled
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 1 /f

:: Disabling driver updates through Windows Update - Prevents Intel and Razer
:: Disable Device Manager driver search with Windows Update
reg add "HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\DriverSearching" /v "DriverUpdateWizardWuSearchEnabled" /d 0 /t REG_DWORD /f

:: Never install driver software from Windows Update
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching" /v "SearchOrderConfig" /t REG_DWORD /d 0 /f

:: Exclude driver updates from Windows Update
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" /t REG_DWORD /d 1 /f

Om någon bara vill stoppa auto updates

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av walkir:

@Sveklockarn:
Kör alltid med Windows Update Blocker här:
https://www.sordum.org/9470/windows-update-blocker-v1-8/

Enstaka program blockeras med Firewall App Blocker:
https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-9/

Går även att blockera via Simplewall eller liknande smidigt brandväggsfilter, men föredrar programmen ovan tack vare att de är lätta att starta/stoppa beroende på behov.

Patchar alltid mina system månadsvis, men då på mina egna villkor

Samma utvecklare har även Defender Control, vilken enkelt stoppar Windows Defender i liknande lägen.

Ang. säkerheten, så är det alltid klokt att stoppa all oönskad in-/utgående trafik mha brandväggen. Det fina med exempelvis Simplewall är att du kan tillåta trafik i exempelvis 5 minuter, vilket är tillräckligt under en installation. Sen måste programmet fråga om lov nästa gång det vill nå nätet.

Gå till inlägget

Tack för länkarna!

Jag vill väl egentligen undvika att installera mer grejer i denna VM, inte minst eftersom det ska flyttas till svagare hårdvara på sikt. Märker att min Intel Ultra Core 7 265K får svettas en hel del av det som körs redan nu, och tanken är att det ska kunna rulla på en i3-7100 (2c/4t). Jag har redan testat att sätta CPU affinity till fyra E-cores på 265K, och märks redan där hur vissa saker tar märkbart längre tid. Windows-installationen i VM:en är också nedslimmad av precis det skälet, att det ska funka med klenare hårdvara.

Den proprietära mjukvaran är dessutom uppbyggd så att den utvecklades för att kommunicera och hämta data från en server, men infrastrukturen och servrarna är borta och nedlagd sedan många år tillbaka, så nu körs dessutom en variant av den servern "lokalt" i VM för att allt ska fungera.

Nu tänker säkert en och annan att "varför installerar han inte bara det direkt i Windows 10?", och det enkla svaret där är tyvärr att det i praktiken inte går p.g.a. att jag (och uppenbarligen många andra) saknar kompetensen till att få det att fungera. Det är som sagt ett enda stort hack att det alls fungerar. Jag har installerat detta på Windows 7 för 6-7 år sedan, och det var riktigt svårt att få det att fungera där. Jag höll även på att göra min egen bil okörbar p.g.a. att programvaran inte fungerade korrekt efter ett smärre misstag jag gjort under installationen, som ledde till att en firmware höll på att nollställas permanent, så jag är väldigt obenägen att röra någonting utanför användarinterfacet.

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Sinery:

:: Configure Automatic Updates -> Keep my computer up to date is disabled
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v AUOptions /t REG_DWORD /d 1 /f

:: Automatic Updates is disabled
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU" /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 1 /f

:: Disabling driver updates through Windows Update - Prevents Intel and Razer
reg add "HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\DriverSearching" /v "DriverUpdateWizardWuSearchEnabled" /d 0 /t REG_DWORD /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching" /v "SearchOrderConfig" /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate" /v "ExcludeWUDriversInQualityUpdate" /t REG_DWORD /d 1 /f

Om någon bara vill stoppa auto updates

Gå till inlägget

Grymt, tackar!

Visa signatur

Guide: Sätta upp en RAM-disk för Nvidia Instant Replay (f.d. Shadowplay)
https://www.eloshapes.com/
https://xkcd.com/386/

ZING! pam-PAM pam-PAM!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Rekordmedlem
Skrivet av Sveklockarn:

Tack, hade inte ens reflekterat över metoderna du föreslår!
Ja jag har faktiskt fixat en delad mapp för att använda Microsoft Print To PDF för att kunna få ut något utskriftsmaterial.

Den enkla lösningen vore ju att bara fortsätta ha nätverket disablat, och använda host-maskinen för de grejerna. Efter att ha testkört med internet konstaterade jag bara att snabbaste återställningsvägen var att radera allt och installera från källfilerna igen, men ska definitivt lära mig mer om snapshot-funktionen! Sett texten i någon meny, men började med att sätta upp en VM för första gången igår så har ingen erfarenhet att falla tillbaka på. 😅

Gå till inlägget

Om din skrivare stödjer wifi ad-hoc anslutning så behöver man ju inte koppla datorn via det man normalt kallar lan utan den kan skicka wifi direkt till skrivaren om wifi är tillgängligt i virtuella datorn.
Kan också tänka mig att det skulle gå att använda en skrivarserver som inte är kopplad så den kan nå internet, du kanske borde fundera på nån lösning med vlan i lanet.

Visa signatur

R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar