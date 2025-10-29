Förhindra Windows 10-uppdatering i Virtualbox 7

Hej alla medSweC:are, tar gärna emot lite kvalificerad input på mitt senaste meckande med VM under Windows!

Jag håller på med en VM på Windows 10 i Virtualbox 7.2.4 (senaste versionen), som är beroende av att Windows stannar i den exakta konfigurationen, utan några uppdateringar/antivirus som tar sönder funktionaliteten i den proprietära mjukvara jag ska använda. Mjukvaran har i sin tur hackats ihop till att fungera i Windows 7 från att vara utvecklat för Windows XP, och nu har någon alltså löst det så att det går att använda i Windows 10 ihop med en fysisk grunka som har ett interface för ODB2-programmering över serieport/USB. Installationen ligger paketerad i en .OVA-fil.

Tänker inte vara mer detaljerad än så beträffande mjukvaran eftersom det kommer bli en sidodiskussion som inte för ämnet framåt, men jag har lagt massor av tid redan på att bara konstatera att möjligheterna att ändra mjukvaran är uttömd av andra som kan oändligt mycket mer än mig om hur den fungerar under GUI.

Problemet är att jag behöver ha LAN för att kunna skriva ut till min nätverksanslutna skrivare, samt helst behöver internet på min VM, även om det går att lösa genom att tabba till host-maskinen. Tanken är att hela alltet ska hamna på en egen bärbar dator (som man kan ha med sig till en bil), men först måste jag lista ut hur hur får ihop det.

Det finns två bovar här; Windows Update samt Acrobats automatiska uppdatering. När endera körs så börjar problemen hopa sig, Windows pajar funktionalitet genom att uppgradera/byta ut vissa filer (har INGEN aning om vilka), och Acrobat mördar prestandan genom att auto-fylla VM:en med alla sina senaste bloatwares. Acrobat går kanske att byta ut mot något mindre människofientligt, men i nuläget vill jag se om jag kan lösa det på något sätt utan att ändra innehållet i installationen.

Just nu har jag bara deaktiverat nätverksinterfacet helt.

Om min skrivare varit USB-ansluten så kunde jag lätt delat ut den i Virtualbox, men det verkar svårare när det är en WLAN-printer. En möjlig väg är att skapa en MAC-filtrering i min router som bara tillåter VM:ens MAC-adress att komma åt printerns IP, kombinerat med att man tilldelar printern ett permanent IP-nummer.

Internet utan att Windows Update (som tar hem allt via TCP 80/443) pajar installationen känns inte enkelt löst, och har aldrig gett mig i kast med att försöka förhindra det. Jag antar att det är modifiering av registernyckel/grupprincip som gäller där? Problemet jag försöker lösa skulle egentligen vara exakt samma även utan den virtuella maskinen, så jag kanske ska skippa att försöka lösa det där och istället gå helt på att lösa det i Windows.

En ytterligare riskfaktor är att en oskyddad/ouppdaterad W10-installation som är exponerad mot internet förmodligen är något dåligt, även om det är en VM, eller finns det något sätt att förebygga riskerna där som inte involverar uppdatering/antivirus?

Tar tacksamt emot förslag och idéer!