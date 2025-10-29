Forum Datorer och system HTPC och mediaspelare Tråd

Transcoder mellan NAS & TV

Transcoder mellan NAS & TV

Hej alla!
Jag har ett antal Synology NAS där jag har mina mediafiler, och är väldigt nöjd med hur de funkar!
I vanliga fall kör jag VLC för att spela upp t.ex. filmer via någon pc till lämplig skärm!
MEN, nu har jag köpt en "Smart"TV av märket Samsung! Till min skräck ser jag nu att VLC inte finns som app till Samsung!
Så, jag kör Plex på TV'n och på NAS'en
Tyvärr klarar mina NAS inte av att transcoda en del videos, så jag behöver en lösning till detta!
Jag ser två vägar framåt;
1. En mediaspelare till Samsung som kan hitta mina nätverksplatser och spela upp filerna. (typ som VLC).
2. En PC som fungerar som transcoder mellan NAS (Plex Media Server) och Smart TV'n.
Jag har gott om PC's som skulle duga, men vet inte hur man skulle konfigurera detta, och vilken programvara som kan fixa transcodningen!

Tacksam för tips!

Jag själv kör en liknande lösning likt alt 2.
Sätt upp en plex server på lämplig PC och sen dela ut/länka mapparna från din NAS och sen synka plex på din tv till servern.

Vet du varför din TV börjar transcode:a? I den bästa av världar så ska den ju spela up råmaterialet för bäst upplevelse.

Fan vet! Jag får bara felmeddelandet på TV'n att "Inte tillräckligt med processorkraft att konvertera objektet.". Det beror väl på att min NAS är för klen för sånt!
Om jag kunde installera VLC eller motsvarande så skulle väl det skötas där!

Det låter ju enkelt, finns det några fallgropar eller någon man bör tänka på?

I regeln bör det bara vara att följa steg för steg, det som jag missa på var att skriva datornamn istället för IP-nummer.
Alltså "\\192.168.1.21\hemvideo", skulle möjligtvis kunna vara någon inställning som måste justeras.

