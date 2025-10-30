1080ti, Ryzen 7 1700x, 16GB DDR4, MSI X370, Fractal design Define S Black, Noctua NH D15 AM4

Säljer min nyligen utbytta dator.

Allt är inköpt 2017.

Hämtning och försäljning av allt samtidigt prioriteras men kan tänka mig att skicka samt sälja separata delar om inget intresse/tillräckligt högt bud för avhämtning av allt finnes.

Haft problem med blåskärm senaste 1,5 åren. Ibland har det gått månader mellan blåskärm, ibland veckor och ibland har det hänt en gång om dagen. "VIDEO TDR FAILURE" har felmeddelandet varit. Felsökning som jag har gjort är att ominstallera windows 10 samt rensa drivrutiner och installera om dessa.

Därav säljes allt i befintligt skick med ovanstående vetskap.

Lägg ett bud på allt eller eventuellt buda på någon separat del.

AMD Ryzen 7 1700X Processor

Fractal Design Define S Black

2x Be Quiet! Pure Wings 2 PWM 140mm

Corsair Vengeance LPX DDR4 3200MHz 16GB

MSI X370 Gaming Pro Carbon, Socket-AM4

EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING

EVGA SuperNOVA 750 G3, 750W PSU

Noctua NH-D15 SE-AM4 CPU Kylare

