Gaming headset 3500?

Hej. Har idag ett par sennheiser gsp 670 som börjar ge upp. Lite osäker på vad mina nästa ska bli.. Har kollat mycket reviews mm men alltid svårt att veta så tänkte att ni som läser kanske testat runt lite.

Vill ha trådlösa. Bra ljud.

Använder dom till 90% gaming på pc. Så vill gärna höra fotsteg mm lätt.

Plus om micken är hyfsat bra också. Vill gärna lätt kunna muta micken.

Kollat lite på audeze maxwell, turtle beach stealth pro , astro a50x , arctis nova pro mm men inte provat någon av dom.

Så letar efter någon som äger eller har provat någon av ovanstående eller har tips på andra?

3500 är ett ungefärligt max pris..

Mvh