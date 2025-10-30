1080ti + i7 7700k + 32gb

Tjenare! Hjälper en polare att sälja sin gamla burk. Säljer helst hel med upphämtning men finns intresse för vissa delar kan jag stycka och skicka också.

NOTERA: INGEN PSU ELLER HÅRDDISKAR INGÅR

Mobo: Asus strix

Ram: 32gb (4x8)

Gpu: 1080 ti Asus Strix

Cpu: i7 7700k

Kylare: Corsair AIO 240mm

Chassi: Fractal design (Hittar inte exakt modell men vanligt midsize)

Svårt att bedöma pris så kom med bud! Föredrar att nån hämtar allt.

Behåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Skickade varor mot förskottsbetalning via swish. Frakt sker via postnord

