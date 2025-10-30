1080ti + i7 7700k + 32gb

Tjenare! Hjälper en polare att sälja sin gamla burk. Säljer helst hel med upphämtning men finns intresse för vissa delar kan jag stycka och skicka också.
NOTERA: INGEN PSU ELLER HÅRDDISKAR INGÅR
Mobo: Asus strix
Ram: 32gb (4x8)
Gpu: 1080 ti Asus Strix
Cpu: i7 7700k
Kylare: Corsair AIO 240mm
Chassi: Fractal design (Hittar inte exakt modell men vanligt midsize)
Svårt att bedöma pris så kom med bud! Föredrar att nån hämtar allt.
Behåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Skickade varor mot förskottsbetalning via swish. Frakt sker via postnord
Läs hela annonsen här
| 7800X3D | RTX 3090 Ti | Custom Loop |
nästan 100% säker på att det är Define R5
Frågar för sonens räkning om riktpris på GPU?
1500kr + frakt
1600kr + frakt
Skulle säga mellan 1200-1500kr är väl ett ok riktpris
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.