1080ti + i7 7700k + 32gb

Tjenare! Hjälper en polare att sälja sin gamla burk. Säljer helst hel med upphämtning men finns intresse för vissa delar kan jag stycka och skicka också.

NOTERA: INGEN PSU ELLER HÅRDDISKAR INGÅR

Mobo: Asus strix
Ram: 32gb (4x8)
Gpu: 1080 ti Asus Strix
Cpu: i7 7700k
Kylare: Corsair AIO 240mm
Chassi: Fractal design (Hittar inte exakt modell men vanligt midsize)

Svårt att bedöma pris så kom med bud! Föredrar att nån hämtar allt.

Behåller mig rätten att sälja till vem jag vill. Skickade varor mot förskottsbetalning via swish. Frakt sker via postnord

nästan 100% säker på att det är Define R5

Frågar för sonens räkning om riktpris på GPU?

1500kr + frakt

1600kr + frakt

Skrivet av elp:

Frågar för sonens räkning om riktpris på GPU?

Skulle säga mellan 1200-1500kr är väl ett ok riktpris

