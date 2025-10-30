Gaming - Wifi, mesh? Acesspunkt?

Tjena!

Har flyttat in i en större lägenhet med enbart betongväggar.

Router är placerad i rum 1 och kontor/gamingrum är 2 rum bort.

Möjlighet till att dra kabel är kört.

Har telias standard router idag med en tp link RE450 Range Extender.

Har dragit kabel ifrån den till datorn.

Har 250/250 internet.

Får ut 130/95 med 6-11ms i svarstid.

Tycker det känns dåligt och instabilt när jag spelar.

Även segt på mobilen etc.

Ge gärna förslag på router, mesh, acesspunkt osv att köpa

för att få ett stabilare internet.