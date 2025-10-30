Gaming - Wifi, mesh? Acesspunkt?

Lillmatte013
Medlem
●
Tjena!
Har flyttat in i en större lägenhet med enbart betongväggar.
Router är placerad i rum 1 och kontor/gamingrum är 2 rum bort.
Möjlighet till att dra kabel är kört.
Har telias standard router idag med en tp link RE450 Range Extender.
Har dragit kabel ifrån den till datorn.
Har 250/250 internet.
Får ut 130/95 med 6-11ms i svarstid.
Tycker det känns dåligt och instabilt när jag spelar.
Även segt på mobilen etc.
Ge gärna förslag på router, mesh, acesspunkt osv att köpa
för att få ett stabilare internet.
Spontat tänker jag, byt ut telias router och skaffa två andra och köra den ena i mesh läge.
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
