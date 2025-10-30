AMD släpper ny drivrutin

Fast det är ju något som inte stämmer i det här. Väljer man produkt på AMDs support-sida och sedan Windows 10 som OS är det fortfarande 25.10.2 som man laddar hem. Exempel för mitt 7900 XTX.

Gick alldeles utmärkt att installera på Win10 22H2. (Däremot introducerade den en bugg i Outer Worlds 2, så jag rollade tillbaka till 25.9.)