AMD släpper ny drivrutin

Melding Plague

AMD släpper ny drivrutin

Bjuder på förbättrad spelupplevelse i Battlefield 6 och Vampire: The Masquerade.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem
Skrivet av Nyhet:

Adrenalin Edition 25.10.2 är den första versionen som bara släpps för Windows 11.

Läs hela artikeln här

En kul detalj, som inte nödvändigtvis betyder något, är att filen man laddar ned heter whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3.exe

Medlem

Fast det är ju något som inte stämmer i det här. Väljer man produkt på AMDs support-sida och sedan Windows 10 som OS är det fortfarande 25.10.2 som man laddar hem. Exempel för mitt 7900 XTX.

Gick alldeles utmärkt att installera på Win10 22H2. (Däremot introducerade den en bugg i Outer Worlds 2, så jag rollade tillbaka till 25.9.)

Medlem

Jag kör W10 IoT Enterprise LTSC 2021 och har inte märkt av något problem.

Medlem
Skrivet av ElvisP:

Jag kör W10 IoT Enterprise LTSC 2021 och har inte märkt av något problem.

Och du uppgraderade också dina drivrutiner i veckan?

Medlem

Verkar bara vara web-install som bara finns för Win11, men tankar man ner fulla versionen direkt för Adrenalin 25.10.2, så är den för både Win10 och Win11. Inte så mycket till nyhetsvärde?

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Fast det är ju något som inte stämmer i det här. Väljer man produkt på AMDs support-sida och sedan Windows 10 som OS är det fortfarande 25.10.2 som man laddar hem. Exempel för mitt 7900 XTX.

Gick alldeles utmärkt att installera på Win10 22H2. (Däremot introducerade den en bugg i Outer Worlds 2, så jag rollade tillbaka till 25.9.)

Ja, det som hänt är att AMD tagit bort Windows 10 från listan av OS som stöds med 25.10.2, men det är ju inte samma sak som att drivrutinen inte längre fungerar i Windows 10. Däremot är det förstås lite konstigt av AMD att säga att drivrutinen inte längre stöds men samtidigt rekommendera den för Windows 10.

Medlem
Skrivet av perost:

Ja, det som hänt är att AMD tagit bort Windows 10 från listan av OS som stöds med 25.10.2, men det är ju inte samma sak som att drivrutinen inte längre fungerar i Windows 10. Däremot är det förstås lite konstigt av AMD att säga att drivrutinen inte längre stöds men samtidigt rekommendera den för Windows 10.

Fast då borde ju installern i alla högsta grad (precis som tidigare, när stöd för operativsystem tagits bort) säga ifrån och inte installera drivrutinen, då systemet inte är kompatibelt.

Om de rekommenderar den för Windows 10 för sina produkter på sin egen support-sida och också låter en installera den... det tycker jag väger "ganska" tungt för att de faktiskt inte tagit bort stödet. Och lägg där till detaljen @evil penguin nämner, att filnamnet inkluderar "win10". Det är liksom inte riktigt bara en sak som pekar på fortsatt Windows 10-stöd.

Medlem
Skrivet av Fläcken:

Verkar bara vara web-install som bara finns för Win11, men tankar man ner fulla versionen direkt för Adrenalin 25.10.2, så är den för både Win10 och Win11. Inte så mycket till nyhetsvärde?

Tack vare ditt inlägg så blev det ett nyhetsvärde!

Undviker alltid web-install som pesten, då jag vill ha koll på vilken version jag installerar samt kunna byta tillbaka vid behov.

Känns som att hela tech-världen har fått AI-feber. Ingen vet vad de rapporterar om längre...

Medlem
Skrivet av Fläcken:

Verkar bara vara web-install som bara finns för Win11, men tankar man ner fulla versionen direkt för Adrenalin 25.10.2, så är den för både Win10 och Win11. Inte så mycket till nyhetsvärde?

Även web-installern (som benämns "Windows® 10/11 Drivers" på deras drivers-sida) vill installera 25.10.2 för mig, med ett 7900 XTX på Windows 10 22H2. ¯\_(ツ)_/¯

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Fast då borde ju installern i alla högsta grad (precis som tidigare, när stöd för operativsystem tagits bort) säga ifrån och inte installera drivrutinen, då systemet inte är kompatibelt.

Mja, Beror helt på hur man valt att göra. Jag kör t.ex. med drivrutiner gjorda för Windows 8.1 på en HP Elitebook dator som kör med Windows 11. För det är den senaste version jag kan hitta. För det mesta går det att testa att installera drivrutiner även på OS versioner som inte står med.

Medlem
Skrivet av jnsson:

Mja, Beror helt på hur man valt att göra. Jag kör t.ex. med drivrutiner gjorda för Windows 8.1 på en HP Elitebook dator som kör med Windows 11. För det är den senaste version jag kan hitta. För det mesta går det att testa att installera drivrutiner även på OS versioner som inte står med.

Visst, men det är ju åt andra hållet - att köra äldre drivrutiner på nyare OS är det inte tal om här.

Redaktion
Chefredaktör

Här blev det lite knasigt. Påståendet dubbelkollades inte och som ni nämnt tidigare verkar det hela handla om ett missförstånd då det endast var webinstallern som slopat Win 10. Nu är texten korrigerad! Tack @Pettson88!

Medlem
Skrivet av Enviro:

Här blev det lite knasigt. Påståendet dubbelkollades inte och som ni nämnt tidigare verkar det hela handla om ett missförstånd då det endast var webinstallern som slopat Win 10. Nu är texten korrigerad! Tack @Pettson88!

Även webinstallern verkar som nämnt ovan vilja installera 25.10.2, MEN däremot har jag upptäckt att Adrenalin 25.9.1 under Windows 10 inte tycker det finns någon ny version att installera trots att senaste uppdateringskontroll är gjord 2025-10-30. Så fasen vet vad som faktiskt gäller. 😅

Edit: Nåja, den tycker tydligen inte det finns en uppdatering på min Windows 11-laptop heller, så det kan väl bara vara en fördröjning i auto-updatern.

Medlem

Verkar som om webb-installeraren är helt trasig. Den fungerade inte på RDNA 2 heller, fast det är redan fixat.

Medlem
Skrivet av mpat:

Verkar som om webb-installeraren är helt trasig. Den fungerade inte på RDNA 2 heller, fast det är redan fixat.

Ja, såg en tråd om det på AMDs forum. Kan ju vara så att de helt enkelt borkat något med releasen av drivern, så vi får väl se vart det landar.

Det finns dessutom två stycken olika drivrutinspaket att ladda hem:

"whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3.exe"

"whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3-combined.exe" (länk finns i release notes till drivrutinen, 1,6GB i stället för ~900MB)

Lite oklart vad skillnaden är. 😅

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Även webinstallern verkar som nämnt ovan vilja installera 25.10.2, MEN däremot har jag upptäckt att Adrenalin 25.9.1 under Windows 10 inte tycker det finns någon ny version att installera trots att senaste uppdateringskontroll är gjord 2025-10-30. Så fasen vet vad som faktiskt gäller. 😅

Edit: Nåja, den tycker tydligen inte det finns en uppdatering på min Windows 11-laptop heller, så det kan väl bara vara en fördröjning i auto-updatern.

Mitt Adrenaline verkar ha fastnat i vinkelvolten då den inte längre har en flik för att uppdatera eller söka efter drivrutiner 🤪 Kanske är dags nu att rensa drivrutinerna och installera en ren installation med den nya versionen. Gjorde inte det när jag bytte grafikkort nämligen… (Radeon 6800 -> 9070 XT)

Medlem
Skrivet av Reiker:

Mitt Adrenaline verkar ha fastnat i vinkelvolten då den inte längre har en flik för att uppdatera eller söka efter drivrutiner 🤪 Kanske är dags nu att rensa drivrutinerna och installera en ren installation med den nya versionen. Gjorde inte det när jag bytte grafikkort nämligen… (Radeon 6800 -> 9070 XT)

Det är lite märkligt det där, varit en del drivrutinsstrul från både det gröna, blå och röda laget på sistone. :/
Men ja, det är ju en klar rekommendation att köra DDU vid grafikkortsbyte också. ^^

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Fast då borde ju installern i alla högsta grad (precis som tidigare, när stöd för operativsystem tagits bort) säga ifrån och inte installera drivrutinen, då systemet inte är kompatibelt.

Om de rekommenderar den för Windows 10 för sina produkter på sin egen support-sida och också låter en installera den... det tycker jag väger "ganska" tungt för att de faktiskt inte tagit bort stödet. Och lägg där till detaljen @evil penguin nämner, att filnamnet inkluderar "win10". Det är liksom inte riktigt bara en sak som pekar på fortsatt Windows 10-stöd.

Ja, de är inte särskilt konsekventa. De har tagit på Windows 10 från OS som stöds i deras release notes för drivrutinen (jfr 25.10.1), men det behöver som sagt inte betyda att de omedelbart lägger ner allt stöd för Windows 10.

Det skulle t.o.m. kunna hända att de bara råkat missa att lista Windows 10 i deras release notes, men det är nog ändå mest sannolikt att de tagit bort det med flit eftersom de lär ha en mall för release notes.

Medlem
Skrivet av perost:

Ja, de är inte särskilt konsekventa. De har tagit på Windows 10 från OS som stöds i deras release notes för drivrutinen (jfr 25.10.1), men det behöver som sagt inte betyda att de omedelbart lägger ner allt stöd för Windows 10.

Det skulle t.o.m. kunna hända att de bara råkat missa att lista Windows 10 i deras release notes, men det är nog ändå mest sannolikt att de tagit bort det med flit eftersom de lär ha en mall för release notes.

Ja, det är just det... vad väger tyngst egentligen? Det är ganska solida grejer som pekar åt båda hållen. 😅 Det är två ställen i release notes som Windows 10 lyser med sin frånvaro på, men samtidigt finns Win10 kvar i filnamnet, det finns kvar i supportväljaren för produkter, autoinstallern för Windows 10 kör 25.10.2... det finns *inget* under installationen som säger att Windows 10 inte stöds, o.s.v. - jag tycker det är tämligen mycket mer som väger åt att Windows 10-stödet är kvar i alla fall.

Sjukt nyfiken på vad AMD har att säga om det. 😅

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Fast då borde ju installern i alla högsta grad (precis som tidigare, när stöd för operativsystem tagits bort) säga ifrån och inte installera drivrutinen, då systemet inte är kompatibelt.

Om de rekommenderar den för Windows 10 för sina produkter på sin egen support-sida och också låter en installera den... det tycker jag väger "ganska" tungt för att de faktiskt inte tagit bort stödet. Och lägg där till detaljen @evil penguin nämner, att filnamnet inkluderar "win10". Det är liksom inte riktigt bara en sak som pekar på fortsatt Windows 10-stöd.

En pil är inte tillåten i filnamn i windows, det är ett specialtecken.

AMD hade velat ge filen namnet
whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-→-win11-oct-rdna3.exe

som en indikation för att det var dags att upgradera till den nya, bästa versionen, av windows, men pilen fick tas bort. Så det blev som det blev.

Medlem
Skrivet av filbunke:

En pil är inte tillåten i filnamn i windows, det är ett specialtecken.

AMD hade velat ge filen namnet
whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-→-win11-oct-rdna3.exe

som en indikation för att det var dags att upgradera till den nya, bästa versionen, av windows, men pilen fick tas bort. Så det blev som det blev.

Jamen såklart, så måste det ju vara! ;P

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Ja, såg en tråd om det på AMDs forum. Kan ju vara så att de helt enkelt borkat något med releasen av drivern, så vi får väl se vart det landar.

Det finns dessutom två stycken olika drivrutinspaket att ladda hem:

"whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3.exe"

"whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3-combined.exe" (länk finns i release notes till drivrutinen, 1,6GB i stället för ~900MB)

Lite oklart vad skillnaden är. 😅

Svaret på frågan är alltid telemetri och bloatware.

Medlem
Skrivet av filbunke:

Svaret på frågan är alltid telemetri och bloatware.

Telemetri och bloatware - aaah, det är det "combined" står för. Borde jag ju ha insett. 😅 Fast du, det är säkert lite extra AI också.
Rätt fet telemetri och bloat som tar nästan lika mycket plats som hela övriga mjukvarusviten. 😁

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Ja, såg en tråd om det på AMDs forum. Kan ju vara så att de helt enkelt borkat något med releasen av drivern, så vi får väl se vart det landar.

Det finns dessutom två stycken olika drivrutinspaket att ladda hem:

"whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3.exe"

"whql-amd-software-adrenalin-edition-25.10.2-win10-win11-oct-rdna3-combined.exe" (länk finns i release notes till drivrutinen, 1,6GB i stället för ~900MB)

Lite oklart vad skillnaden är. 😅

Enligt vad folk skriver på andra ställen så låter det som att "combined"-paketet har med stöd för äldre kort, och den andra endast funkar med rdna3/rdna4.

Men det är obekräftade uppgifter utifrån vad folk säger att de upptäckt, verkar inte stå dokumenterat tydligt.

Medlem
Skrivet av evil penguin:

Enligt vad folk skriver på andra ställen så låter det som att "combined"-paketet har med stöd för äldre kort, och den andra endast funkar med rdna3/rdna4.

Men det är obekräftade uppgifter utifrån vad folk säger att de upptäckt, verkar inte stå dokumenterat tydligt.

Ja, det är det jag läst på forumet också - dock verkar ju AMD enbart använda sig av "RDNA" utan siffror på en jäkla massa ställen i sina release notes (där även RDNA3 omfattas), så fasen vet. ^^

En kommunikationsmiss är det ju i minsta fallet från AMDs sida, får hoppas det blir lite klarare.

Medlem
Skrivet av Fläcken:

Verkar bara vara web-install som bara finns för Win11, men tankar man ner fulla versionen direkt för Adrenalin 25.10.2, så är den för både Win10 och Win11. Inte så mycket till nyhetsvärde?

Det kan inte vara många procent av nyheterna som är helt korrekta.

Det kanske har den positiva effekten att fler jagar fakta på egen hand

Medlem
Skrivet av snorleffe:

Det kan inte vara många procent av nyheterna som är helt korrekta.

Det kanske har den positiva effekten att fler jagar fakta på egen hand

Inte lätt att rapportera nyheter när allt ska gå fort för engagemang och klickens skull, och uppgifter är motstridiga och overifierade. Ett problem som finns överallt i all form av nyhetsrapportering idag.

Medlem
Skrivet av Pettson88:

Inte lätt att rapportera nyheter när allt ska gå fort för engagemang och klickens skull, och uppgifter är motstridiga och overifierade. Ett problem som finns överallt i all form av nyhetsrapportering idag.

Tur att vi då har forum där vi kan granska nyheterna

Medlem

Vore trevligt om dom kan få till någotlunda buggfria drivrutiner så jag kanske kör köra ljud via HDMI uta hackihack konstant. Strix Halo 395+, tur den var billig iaf..

