3,5" SATA diskar för NAS / DAS / SAN / JOBD

4st Wester Digital Red NASware diskar. 3,5" 5TB
3st Western Digital Red NASware diskar. 3,5" 3TB
2st Seagate Barracuda 3,5" 3TB
1st HGST 3,5" 3TB
Pris:
4000kr för alla 4st 5TB diskar
3000kr för alla 6st 3TB diskar
Alla är nyformaterade och funktionstestade.
Säljer diskarna till högstbjudande och vem jag vill.
Avhämtning utanför Lund eller omnejd. Alt skickas emot förskottsbetalning via Swish.
Vad vill du ha för 2st Barracuda diskarna? Finns det någon hälsodata/ålder?
Är 5TB-diskarna WD50EFRX och har du SMART-data för dem?
Ja dom heter WD50EFRX. Alla var gröna i test program. Men har inte exakt värde på varje nej.
Tyvärr, delar inte upp diskarna. Paket som gäller
OK, tråkigt.
Om någon vill köpa resterande 3TB så kan vi gå ihop.
Så inga timmar eller någon sådan information alls?
Kan kolla om ca 1 vecka isåfall. Måste komma en 3,5" docka på jobbet. Tillsvidare låter jag det vara osagt.
