Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

3,5" SATA diskar för NAS / DAS / SAN / JOBD

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

3,5" SATA diskar för NAS / DAS / SAN / JOBD

4st Wester Digital Red NASware diskar. 3,5" 5TB

3st Western Digital Red NASware diskar. 3,5" 3TB
2st Seagate Barracuda 3,5" 3TB
1st HGST 3,5" 3TB

Pris:
4000kr för alla 4st 5TB diskar
3000kr för alla 6st 3TB diskar

Alla är nyformaterade och funktionstestade.

Säljer diskarna till högstbjudande och vem jag vill.
Avhämtning utanför Lund eller omnejd. Alt skickas emot förskottsbetalning via Swish.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vad vill du ha för 2st Barracuda diskarna? Finns det någon hälsodata/ålder?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är 5TB-diskarna WD50EFRX och har du SMART-data för dem?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jika:

Är 5TB-diskarna WD50EFRX och har du SMART-data för dem?

Gå till inlägget

Ja dom heter WD50EFRX. Alla var gröna i test program. Men har inte exakt värde på varje nej.

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av CooingPendulum:

Vad vill du ha för 2st Barracuda diskarna? Finns det någon hälsodata/ålder?

Gå till inlägget

Tyvärr, delar inte upp diskarna. Paket som gäller

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av AkUs:

Tyvärr, delar inte upp diskarna. Paket som gäller

Gå till inlägget

OK, tråkigt.

Om någon vill köpa resterande 3TB så kan vi gå ihop.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av AkUs:

Ja dom heter WD50EFRX. Alla var gröna i test program. Men har inte exakt värde på varje nej.

Gå till inlägget

Så inga timmar eller någon sådan information alls?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av jika:

Så inga timmar eller någon sådan information alls?

Gå till inlägget

Kan kolla om ca 1 vecka isåfall. Måste komma en 3,5" docka på jobbet. Tillsvidare låter jag det vara osagt.

Visa signatur

Macifierad militant mactivist....
"Why join the navy if you can be a pirate?" - Steve Jobs

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar