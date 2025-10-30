3,5" SATA diskar för NAS / DAS / SAN / JOBD

4st Wester Digital Red NASware diskar. 3,5" 5TB

3st Western Digital Red NASware diskar. 3,5" 3TB

2st Seagate Barracuda 3,5" 3TB

1st HGST 3,5" 3TB

Pris:

4000kr för alla 4st 5TB diskar

3000kr för alla 6st 3TB diskar

Alla är nyformaterade och funktionstestade.

Säljer diskarna till högstbjudande och vem jag vill.

Avhämtning utanför Lund eller omnejd. Alt skickas emot förskottsbetalning via Swish.

