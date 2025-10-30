Tips på äldre äventyrsspel, för onlinespelande!

Tjena!

Efter flera år av massivt dödande med COD, CS och allt vad de nu finns så letar ja och kamraten efter ett bra "mys" spel så vi kan lugna oss lite, äventyr såklart. Inga stora krav men där man får utforska, jobba sig framåt och utvecklas. Inget skit där man kan köpa uppgraderingar för riktiga pengar utan man ska förtjäna de via spelande

Inget skjutande då...

Helst ett äldre spel, typ årsmodell 00-10, online och samarbeta (inte mot varandra) och de ska gärna fungera på Linux (Proton, Wine, Lutris).

Inte Diablo, Warcraft eller Valheim. Inte heller ett spel där man ska lägga en evighet på att bygga lekstugor

Annars så är alla förslag varmt välkomna!

Tack!