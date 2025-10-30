Tips på äldre äventyrsspel, för onlinespelande!

KaptenSea
Medlem
●
Visa signatur
GAMING W11 R5 5600G 6x3.9GHz RTX 3060 16Gb@3600MHz NVMe 500Gb
LAGRING unRaid 38Tb Storage, 1Tbx2 Cache, 32GB@2133MHz, R7 1800x
MISC PVE Cluster 3x i5-4570T 16GB@2133MHz 256Gb
Tjena!
Efter flera år av massivt dödande med COD, CS och allt vad de nu finns så letar ja och kamraten efter ett bra "mys" spel så vi kan lugna oss lite, äventyr såklart. Inga stora krav men där man får utforska, jobba sig framåt och utvecklas. Inget skit där man kan köpa uppgraderingar för riktiga pengar utan man ska förtjäna de via spelande
Inget skjutande då...
Helst ett äldre spel, typ årsmodell 00-10, online och samarbeta (inte mot varandra) och de ska gärna fungera på Linux (Proton, Wine, Lutris).
Inte Diablo, Warcraft eller Valheim. Inte heller ett spel där man ska lägga en evighet på att bygga lekstugor
Annars så är alla förslag varmt välkomna!
Tack!
GAMING W11 R5 5600G 6x3.9GHz RTX 3060 16Gb@3600MHz NVMe 500Gb
LAGRING unRaid 38Tb Storage, 1Tbx2 Cache, 32GB@2133MHz, R7 1800x
MISC PVE Cluster 3x i5-4570T 16GB@2133MHz 256Gb
Måste det vara online mot andra eller räcker det om det är co-op? Om det senare duger så finns det ett större urval skulle jag tro. Baldurs Gate 3 är riktigt roligt i co-op t.ex. men är kanske lite för långsamt då det är turbaserade fighter.
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.