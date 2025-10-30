Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

YouTube ger TV-upplevelsen ett lyft med nya uppdateringar

1
Melding Plague

Företaget lanserar AI-upskalning och nya kanalverktyg för kreatörer.

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning.

Medlem

Är det baserat på samma filter youtube tvingar på kreatörer idag?
Finns flera jag följer som har ett epileptisk blinkande i sina videos som syns på vissa enheter men inte andra, mycket irriterande.

Medlem

Hade hellre sett fritt spelrum att anpassa startsidan i Google tv miljö, tex hur många thumbnails, ta bort shorts, favoritkanaler…ja listan kan nog göras hur lång som helst.

Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc

Medlem

Jag kollar på YouTube via TVn en timme om dagen iaf men kan inte minnas sist jag kollade på en video som bara fanns i 240p, i stort sett allt jag kollar på är 4K idag.

Så länge de inte tar bort originalen så gör det mig inget om uppskalat finns som alternativ.

Rekommendationerna är också värdelösa idag, startar YouTube och det rekommenderar samma 3-5 videos som är flera år gamla som jag redan sett.

Medlem

Hoppas bara att AI-filtren går att stänga av.

På informationssupermotorvägen sedan 1997.

Medlem
Skrivet av Sarato:

Hoppas bara att AI-filtren går att stänga av.

Intressant, min reaktion är den motsatsa, hoppas att jag inte behöver betala för att uppskala skräpvideos i 480p till 1080p...

1
