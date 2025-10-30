YouTube ger TV-upplevelsen ett lyft med nya uppdateringar

Jag kollar på YouTube via TVn en timme om dagen iaf men kan inte minnas sist jag kollade på en video som bara fanns i 240p, i stort sett allt jag kollar på är 4K idag.

Så länge de inte tar bort originalen så gör det mig inget om uppskalat finns som alternativ.

Rekommendationerna är också värdelösa idag, startar YouTube och det rekommenderar samma 3-5 videos som är flera år gamla som jag redan sett.