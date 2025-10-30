Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
SweClockers flyttar till Glesys – ny driftmiljö
car2ns
Medlem ★
●
Visa signatur
/car2ns
lambdan
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)
Edin
Geeks
Grundare ★
Edin Mehinovic
●
Visa signatur
Edin Mehinovic, SweClockers.com
BergEr
Medlem ★
●
Visa signatur
i9 11900k ||32GB 4000MHz CL15||ASUS ROG STRIX Z590-E||Noctua NH-D15s
Intel Arc a750 ||Samsung 980 pro|| EVGA Supernova G3 850W
Asus xonar essence STX|| Lian-Li O11 Dynamic XL
Asus VG27AQ 165Hz IPS, Sennheiser HD650, Logitech g502 Hero, fUnc f30r, Vortex TAB90M, Audio-Technicha ATR2500x-USB
Server: x10SL7-F, Xeon E3 1230v3, 32GB Samsung ECC ram, 6x3TB WD RED, FD Node 804.
noobs
Medlem ★
●