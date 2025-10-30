Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

SweClockers flyttar till Glesys – ny driftmiljö

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

SweClockers flyttar till Glesys – ny driftmiljö

Inatt flyttar vi SweClockers till en ny driftmiljö hos Glesys.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag är intresserad! Stockholm är min stad, där jag bor, trivs och mår bra i, så det är i den staden jag är intresserad av att gå på en AW-träff.

Mycket intressanta formuleringar i texten när ni beskrev upplägget osv. En blandning av teknik och säljsnack

Gl hf inatt ni som jobbar med detta! Migreringar är alltid spännande och kul att genomföra

Visa signatur

/car2ns

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Kul att ni skriver vad ni kör på för "hårdvara" (är väl mer virtuellvara)... Önskar fler gjorde det så har man något att utgå ifrån när man själv sätter upp infrastruktur.

Är lite nostalgisk för när Sweclockers var nere varje natt för underhåll.

Visa signatur

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, NR200P, SF1000, W10 LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus Superlight Tangentbord Keychron V4 60% (Gateron Smoothie)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Geeks
Grundare
Skrivet av car2ns:

Jag är intresserad! Stockholm är min stad, där jag bor, trivs och mår bra i, så det är i den staden jag är intresserad av att gå på en AW-träff.

Mycket intressanta formuleringar i texten när ni beskrev upplägget osv. En blandning av teknik och säljsnack

Gl hf inatt ni som jobbar med detta! Migreringar är alltid spännande och kul att genomföra

Gå till inlägget

Förstår vad du menar! Det finns lite pressmeddelande-vibbar i texten 😄. Försökte hitta en rimlig balans mellan teknik, community-historia och att vara schysst mot både tidigare och nya partner.

I slutändan är det viktigaste att flytten sker i natt, att allt rullar stabilt och att vi är väldigt tacksamma för alla samarbeten som gör SweClockers möjligt.

Skrivet av lambdan:

Kul att ni skriver vad ni kör på för "hårdvara" (är väl mer virtuellvara)... Önskar fler gjorde det så har man något att utgå ifrån när man själv sätter upp infrastruktur.

Är lite nostalgisk för när Sweclockers var nere varje natt för underhåll.

Gå till inlägget

Kul att det uppskattas! Vi ska inte återgå till att vara nere en timme varje natt, även om det var en nyttig paus.

Visa signatur

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Oh jävlar, Glesys är ett legit bolag och används inte bara för phishing osv?

Bara sett deras namn i attacker så blev lite förvånad.

Visa signatur

i9 11900k ||32GB 4000MHz CL15||ASUS ROG STRIX Z590-E||Noctua NH-D15s
Intel Arc a750 ||Samsung 980 pro|| EVGA Supernova G3 850W
Asus xonar essence STX|| Lian-Li O11 Dynamic XL
Asus VG27AQ 165Hz IPS, Sennheiser HD650, Logitech g502 Hero, fUnc f30r, Vortex TAB90M, Audio-Technicha ATR2500x-USB
Server: x10SL7-F, Xeon E3 1230v3, 32GB Samsung ECC ram, 6x3TB WD RED, FD Node 804.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Blev nyfiken på vad en liten server hos Glesys kostar och.. Ja blir nog inte flytt dit i första taget. 10ggr dyrare än tex hetzner. Säkert bra för Sweclockers så hoppas det inte ens märks ni har bytt!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar