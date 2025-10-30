[K] BR R/W, SSD 2tb [S] gig switch

Gamerouge
Medlem
●
Visa signatur
Fractal Node 202 | Ryzen 5700G | RTX 3070 8GB | 32GB LP DDR4 | Samsung 870 500gb | Thermalright AXP-100 Full copper | ARCTIC P12 Slim PWM PST - 120 mm
Köper
En Blu ray läsare extern, ej krav på 4k.
En SSD på 2tb 2,5"/m.2
Pris - billigt!
Säljer
En gigabit switch 8p från Digitus.
För montering i 10" stativ.
Länk Dustin
Ej managerbar. Pris - bud
2st Cambridge audio minx 10 vita. Inkl. Väggfäste
Pris - bud
Fractal Node 202 | Ryzen 5700G | RTX 3070 8GB | 32GB LP DDR4 | Samsung 870 500gb | Thermalright AXP-100 Full copper | ARCTIC P12 Slim PWM PST - 120 mm
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.