5700x3d Sökes

NeXo
Medlem
●
Visa signatur
AMD Athlon64 X2 XP6000+ @ K9AGM2-FIH, Corsair 2048 mb DDR2, Geforce 8800GTS 320mb
Letar efter en 5700x3D till vettigt pris för uppgradering av min bef. AM4 plattform för att förlänga livslängden på den ett tag till.
Får gärna skickas, spårbart jag betalar frakt.
Finns i Jönköpings-området.
AMD Athlon64 X2 XP6000+ @ K9AGM2-FIH, Corsair 2048 mb DDR2, Geforce 8800GTS 320mb
Finner du på SweClockers Jobb.
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.