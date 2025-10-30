Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Quiz: Törs du göra höstens läskigaste quiz?
CommanderShepard
Medlem ★
●
Visa signatur
Asus B550 F Gaming, AMD Ryzen 7 5800X3D, Radeon RX 7900 XT (Saphire Nitro+)
32 GB Corsair Vengeance RGB RT @3600 Mhz (cl 18), 2 TB Samsung 980 Pro + 2 TB Samsung 860 Evo.
Skärm: Asus ROG XG27WQ (1440p @165hz)
Övrigt: Nintendo Switch och Xbox series S
Dew87
Medlem
●
Visa signatur
Citera för svar
MSI Z490 MAG TOMAHAWK | Intel Core i7 10700K | Corsair 64GB DDR4 3200MHz | Gigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB Eagle OC | Samsung 970 EVO Plus 1TB | WD Black 6TB Desktop Drive | Corsair RM750X 750W | Fractal Design Define R6
Adnerhill
Medlem ★
●
Visa signatur
AMD Ryzen 9800X3D | Sapphire RX9070XT nitro+ | Sapphire B850m nitro+ | 32GB 6000mhz | Kingston KC3000 | 1TB 860 QVO | Corsair SF850 |Asus ROG XG27AQDMG | Asus ROG PG279Q | MSI MAG401QR | Keychron Q1 | Pulsar Xlite V3 | Cloud III wireless | Bambu Lab P1S
Varg
Medlem ★
●
Visa signatur
Skriv jätteintressant information här.
bärplockaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Logitech G Pro|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus VG34VQL3A
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
Lacusmons
Medlem ★
●
Visa signatur
Motherboard: Asrock x870E Taichi Lite | Processor: AMD Ryzen 9 9950X3D | Graphic: MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING TRIO | Memory: G.Skill 64GB DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo | PSU: ASUS ROG Thor 1200W
Joppis
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz