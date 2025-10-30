Dags att uppgradera! Behöver hjälp att välja mellan två byggen

Hej!

Jag sitter idag på en dator med en i7-8700 3.2 GHz, RTX 2070 8 GB VRAM och bara 8 GB RAM. Känner därför att det börjar bli dags för en uppgradering, där jag tänker behålla chassit och nätaggregatet (Seasonic Focus 650W 80+ Gold). Kan dock uppgradera nätaggregatet om det skulle behövas.

Datorn används mest till spelande i 1080p, men jag vill gärna gå över till 1440p framöver. Spelen jag spelar mest är World of Warcraft, League of Legends samt lite Deadlock och Counter-Strike. Jag har också polare som spelar mer varierat, och jag vill gärna kunna lira med dem i nyare titlar som Battlefield 6 osv utan att behöva trixa med grafikinställningarna hela tiden, vilket jag måste göra idag. Kan även tänka mig att streama lite gameplay, men det är inget huvudfokus.

Jag har ingen strikt budget utan vill mest hitta prisvärda alternativ som räcker för mina behov. Utifrån det har jag satt ihop två byggen, ett mer budgetvänligt och ett lite dyrare men fortfarande i mellanklassen. Jag skulle gärna vilja ha lite input, då jag inte är supererfaren på datorbyggen. Hur ser de här alternativen ut?

Tanken är att jag ska hålla utkik efter erbjudanden på GPU/CPU under Black Friday, julrean osv, och sedan bygga resten av datorn utifrån de komponenterna. Delarna i listorna är mest riktlinjer, jag kan till exempel byta ett 5060 Ti mot ett 9060 XT, eller ett 9070 XT mot ett 5070 Ti beroende på vad som finns på erbjudande.

Finns det något jag har missat att tänka på? Och är jag dumsnål om jag går för det billigare alternativet, när jag egentligen har möjlighet att ta det lite dyrare?

Tack på förhand!