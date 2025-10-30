Amd ryzen 9700x oöppnad ny

nattanoj
Medlem
●
Säljer en helt ny oöppnad 9700x cpu, kvittot medföljer.
Endast swish betalning, köpare står för frakt (82kr) postnord.
Går även att hämta i antingen avesta eller i borlänge Dalarnas län.
Säljes direkt för 3000kr
Annars säljes den till högst budande.
2100 + frakt
Den är köpt väldigt nyligen så garantin gäller fortfarande. Cpun är helt ny och i obruten förpackning.
