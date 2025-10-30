Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Amd ryzen 9700x oöppnad ny

Amd ryzen 9700x oöppnad ny

Säljer en helt ny oöppnad 9700x cpu, kvittot medföljer.

Endast swish betalning, köpare står för frakt (82kr) postnord.

Går även att hämta i antingen avesta eller i borlänge Dalarnas län.

Säljes direkt för 3000kr

Annars säljes den till högst budande.

Nytt bud: 2 000 kr + frakt
2100 + frakt

Den är köpt väldigt nyligen så garantin gäller fortfarande. Cpun är helt ny och i obruten förpackning.

