Amd ryzen 9700x oöppnad ny

Säljer en helt ny oöppnad 9700x cpu, kvittot medföljer.

Endast swish betalning, köpare står för frakt (82kr) postnord.

Går även att hämta i antingen avesta eller i borlänge Dalarnas län.

Säljes direkt för 3000kr

Annars säljes den till högst budande.

