Airmee problem

1
Medlem

Airmee problem

Hej,

Undrar om det är fler som varit med om samma problematik eller om det bara är jag som har dålig karma med de problem med Airmee som jag har.

Ibland går leveransen bra. Men ibland när det är någon specifik chaufför som kör ut paket med hemleverans så är leveransbekräftelsen bara en suddig bild på en trappa, vägg eller liknande och inte på något paket. I dessa fall så har jag inte fått någon leverans.
Medans när det är andra chaufförer förutom en specifik så levereras paketen korrekt & de mycket riktigt tar en bild på paketet som är synligt.

Råkar även ofta ut för att produkten blivit skadad och kommer returneras till avsändaren och därmed är hemleveransen avbruten.
Det händer rätt ofta för mig, 1 av 3 försök mer eller mindre. Och så ser man status på tracking-sidan efter man fått meddelande om att det är skadat - "Kunden vägrade leverans".

Är det bara jag som har den erfarenheten eller är det mer utbrett?

Medlem

Har nog bara haft 3st leveranser, men då har det varit hemleverans och aldrig något problem. Bor i lgh så de har varit tvugna att lämna över det personligen.

Medlem

För det mesta brukar det fungera bra och det brukar aldrig vara samma person två gånger här.
Har kameraövervakning så de flesta brukar sköta sig.
De problemen jag varit med om:
Står att paketet ska komma, men klockan börjar närma sig 23 - Paketet går i retur och kommer någon dag senare.
Vissa utländska medborgare förstår inte var ytterdörren är och lägger de på helt ologiska ställen istället för ytterdörren så de sparar in på tiden.

Har du prövat prata med Airmee om dina problem?

Medlem

Har inte haft problem dom gånger jag fått leverans med airmee men det skiljer sig så mycket beroende på var man i landet bor men så får dom inte hålla på, du måste klaga till deras kundtjänst. En del som kör för dom företagen borde få sparken.

Medlem

Jag får ganska mycket leveranser via Airmee. Generellt sett går det väldigt bra, men det är helt klart tydligt att det är väldigt mycket personalomsättning, och att kvaliteten på tjänsten är starkt knuten till chauffören.

Det är ju även spännande när man kan följa bilarna. För något halvår sedan hade jag en leverans som var "Du är nästa leverans" i typ 2.5h, medan bilen stod parkerad på baksidan på en industrilokal som absolut inte borde vara öppen så där dags. Vad gjorde chauffören där? Varför lämnade han inte mitt paket först och åkte och chillade där senare? Man kan ju bara spekulera på vad anledningen var.

Inte för att peka ut Airmee, men det finns ju väldigt mycket artiklar och skriverier som handlar om hur mycket stölder som begås av personal på alla leveransbolag. Oavsett ifall det är PostNord eller Airmee.

Medlem

Jag har ungefär alltid småproblem med Airmee, men de stora detaljerna funkar bra nog att de är bland mina första val ändå.

Leveransen är i stort sett alltid några timmar efter den beräknade tiden. Står det 2 timmar betyder det nog 4. De har även svårt att hitta rätt. Går upp i fel trapphus eller lämnar paket utanför grannarna.

Men paketet kommer alltid fram på utsatt datum och leverans sker utanför arbetstider, så jag faktiskt är hemma. Har inte haft några problem med "vi försökte leverera men x" eller att paket försvinner. Har inte heller varit med om illa behandlade paket med skador, utan de hanteras relativt varsamt. Står det att jag ska ha paketet i hand, så får jag till slut paketet i hand. Det nöjer jag mig med.

1
