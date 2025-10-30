Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Raspberry Pi diverse

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Raspberry Pi diverse

En trave gamla Pi-relaterade delar som pensionerats eller projekt som aldrig blev av. Någon som vill ha? Annars åker detta i soporna vid nästa tur till tippen…

Raspberry Pi 3B med RS case
Dresden Elektronik RaspBee HAT (Zigbee)
PoE HAT (oklar tillverkare)

Raspberry Pi Zero W
JustBoom Digi Zero HAT
Pimoroni Four Letter pHAT
Pimoroni Speaker pHAT

2x original nätagg Micro-USB
PoE extractor Micro-USB

Raspberry Pi Pico
Adafruit Feather Huzzah ESP8266

Finns i Järla Sjö, Nacka men kan eventuellt även plocka med för avhämtning på kontoret (Östermalm). Orkar inte posta något som skänkes bort.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Mostly Harmless

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Hej,

Hämtar gärna!

/Viktor

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Hedersmedlem

Köar om det blir någon ändring.

Visa signatur

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Köar, hämtar på östermalm

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar