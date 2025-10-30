Raspberry Pi diverse

En trave gamla Pi-relaterade delar som pensionerats eller projekt som aldrig blev av. Någon som vill ha? Annars åker detta i soporna vid nästa tur till tippen…

Raspberry Pi 3B med RS case

Dresden Elektronik RaspBee HAT (Zigbee)

PoE HAT (oklar tillverkare)

Raspberry Pi Zero W

JustBoom Digi Zero HAT

Pimoroni Four Letter pHAT

Pimoroni Speaker pHAT

2x original nätagg Micro-USB

PoE extractor Micro-USB

Raspberry Pi Pico

Adafruit Feather Huzzah ESP8266

Finns i Järla Sjö, Nacka men kan eventuellt även plocka med för avhämtning på kontoret (Östermalm). Orkar inte posta något som skänkes bort.

Läs hela annonsen här