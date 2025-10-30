Raspberry Pi diverse

En trave gamla Pi-relaterade delar som pensionerats eller projekt som aldrig blev av. Någon som vill ha? Annars åker detta i soporna vid nästa tur till tippen…
Raspberry Pi 3B med RS case
Dresden Elektronik RaspBee HAT (Zigbee)
PoE HAT (oklar tillverkare)
Raspberry Pi Zero W
JustBoom Digi Zero HAT
Pimoroni Four Letter pHAT
Pimoroni Speaker pHAT
2x original nätagg Micro-USB
PoE extractor Micro-USB
Raspberry Pi Pico
Adafruit Feather Huzzah ESP8266
Finns i Järla Sjö, Nacka men kan eventuellt även plocka med för avhämtning på kontoret (Östermalm). Orkar inte posta något som skänkes bort.
