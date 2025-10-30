Elektronik diverse

Lite överbliven elektronik som pensionerats eller aldrig blev använt. Någon som vill ha? Annars åker detta i soporna vid nästa tur till tippen…

Rgeek Pico ATX + Mean Well RPS-200-12C nätagg

HDMI 2.0 switch 4-in 1-out

HDMI 2.0 SPDIF audio extractor

Ugreen USB 3 switch 2-in 4-out

Linocell (Kjell&Co) laddare 6x USB-A

Finns i Järla Sjö, Nacka men kan eventuellt även plocka med för avhämtning på kontoret (Östermalm). Orkar inte posta något som skänkes bort.

