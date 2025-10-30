Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Elektronik diverse

Elektronik diverse

Lite överbliven elektronik som pensionerats eller aldrig blev använt. Någon som vill ha? Annars åker detta i soporna vid nästa tur till tippen…

Rgeek Pico ATX + Mean Well RPS-200-12C nätagg
HDMI 2.0 switch 4-in 1-out
HDMI 2.0 SPDIF audio extractor
Ugreen USB 3 switch 2-in 4-out
Linocell (Kjell&Co) laddare 6x USB-A

Finns i Järla Sjö, Nacka men kan eventuellt även plocka med för avhämtning på kontoret (Östermalm). Orkar inte posta något som skänkes bort.

Mostly Harmless

Hämtar gärna.

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Gärna på Östermalm, ska jag lägga till.

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Oooh mean well agget hade jag gärna tagit. Om man bott i Stockholm

Fractal Node 202 | Ryzen 5700G | RTX 3070 8GB | 32GB LP DDR4 | Samsung 870 500gb | Thermalright AXP-100 Full copper | ARCTIC P12 Slim PWM PST - 120 mm

