Elektronik diverse

Lite överbliven elektronik som pensionerats eller aldrig blev använt. Någon som vill ha? Annars åker detta i soporna vid nästa tur till tippen…
Rgeek Pico ATX + Mean Well RPS-200-12C nätagg
HDMI 2.0 switch 4-in 1-out
HDMI 2.0 SPDIF audio extractor
Ugreen USB 3 switch 2-in 4-out
Linocell (Kjell&Co) laddare 6x USB-A
Finns i Järla Sjö, Nacka men kan eventuellt även plocka med för avhämtning på kontoret (Östermalm). Orkar inte posta något som skänkes bort.
Hämtar gärna.
Gärna på Östermalm, ska jag lägga till.
Oooh mean well agget hade jag gärna tagit. Om man bott i Stockholm
