Bygger nytt, vill ha tips!

Har lyckats skrapa ihop det där hittills antingen från fynd eller tradera. Söker nu tips vad jag kan fylla på med!

Köper på mig lite eftersom varje månad tänker jag och tillslut så har jag en komplett dator

Budget är svårt och säga men det jag har svårast med när det gäller grafik och processor är vad som är mest typ "Bang for your buck" då det ibland skiljer 100-lappar mellan vissa. Det behöver inte vara det värsta då jag vid tillfället sitter på en 10-år gammal dator så allt kommer bli en uppgradering

Spelar LoL,fallout 4,witcher 3,RDR2,football manager men vill även att det ska gå och spela tillexempel nya GTA i framtiden.

Fråga på om ni funderar annars uppskattar jag alla tips!

Mvh