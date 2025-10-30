Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.
Unifi kameraövervakning - Vad behövs?
- Plats
- Där min VPN visar
- Registrerad
- Jan 2005
För eget bruk har jag gjort följande rek:
Frigate (NVR) i en container på din NAS, kameravalet har jag inte rekat lika mycket kring men jag tänker mig vilken kamera som helst som spottar ut H.284 eller H.285 över RSTP, gärna med dubbel strömmning så en kan vara en "snabbview" i HomeAssistant (som Frigate knyter an fint till).
- Plats
- Visby
- Registrerad
- Jan 2011
Ja, det skulle kunna vara en lösning. Dock är min NAS en gammal Qnap som knappt orkar dra sig själv, så någon container på den är nog att glömma. Men det kanske skulle gå att få igång på min Plex server, dock Windows, men mycket lagring i all fall.
Tänkte väl mest på Unifi saker bara för att det är relativt plug-and-play, har inte kommit så djupt i containerträsket ännu, så jag vet helt ärligt inte om jag fixar att få allt rätt med en frigate container. Men det har gått tillslut med det mesta annat jag testat i alla fall. Men jag får fundera lite på det med
- Registrerad
- Feb 2025
Hej!
Jag har ett väldigt viktigt tips som jag ger för din egen skull:
Ha stenkoll på vad kameraövervakningslagen säger om kameraövervakning både i egen trädgård och på offentliga platser! Annars kan det bli väldigt kostsamt för dig om någon börjar knorra.
Jag gissar att din trädgård gränsar till en offentlig plats (eftersom folk passerar din tomt?) och för att kameraövervaka på offentliga platser krävs det tillstånd. Detta gäller även om kameran är monterad inom din fastighetsgräns alltså.
Så kolla upp exakt vad som gäller och då menar jag inte vad vi på ett litet forum kläcker ur oss inkl. mig själv....
- Plats
- Visby
- Registrerad
- Jan 2011
Antingen måste jag ju ha kameror eller en patrull som partullerar 24/7, och det kommer dom ju inte göra. Så kameror måste upp oavestt.. Vill nån klaga så får dom väl ta o klaga på snorungarna som gör att kameror måste upp tyvärr.. Dety här landet är sjukt att det är mer lagligt att göra kriminella saker än att skudda sin egen eghendom...
