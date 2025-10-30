Unifi kameraövervakning - Vad behövs?

Tjenare!

Nu har bägaren runnit över och kameraövervakning ska upp. Det kastas ofta in massa skräp i trädgården så vi bor nära en skola, men igårkväll/inatt så kastade dom ägg på min bil. Och då inga föräldrar verkar vilja ta ansvar på facebook så blir det kameror nu.

Så då till mina frågor.

Tänkte köpa ett par G6 Bullet klameror och en USW-Lite-8-POE i alla fall. Sen funderade jag lite på lagringen, måste jag ha en nvr? Eller kan jag lagra det på min befintliga NAS eller Windows server?aaaa

Behöver jag en Cloudkey eller kan man bara köra deras kontroller som VM och det funkar lika bra?

Mvh Jakob