Startpaket i5-6600k, Z-270, 16GB DDR4, GTX 970

Säljer ett paket med komponenter från en urplockad dator. Allt fungerade felfritt vid demontering.

Delar som ingår:

CPU: Intel i5-6600k

CPU-Kylare: Cooler Master Hyper 212 Evo

Moderkort: MSI Z-270 SLI Plus

RAM: 16GB (2x8GB) HyperX Fury Black DDR4

GPU: ASUS GTX 970 (den vita "Turbo"-modellen)

Wi-Fi: ASUS PCE-AC56 PCI-e nätverkskort

Bonus: Kan även skicka med ett Corsair CX 600W nätagg som hörde till (obs: äldre modell, så se det som en bonus).

Se bilder för referens.

Hämtning: Finns att hämta i Skogås då jag helst inte skickar det som paket.

