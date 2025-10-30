Startpaket i5-6600k, Z-270, 16GB DDR4, GTX 970

Turtle_droid
Medlem
●
Säljer ett paket med komponenter från en urplockad dator. Allt fungerade felfritt vid demontering.
Delar som ingår:
CPU: Intel i5-6600k
CPU-Kylare: Cooler Master Hyper 212 Evo
Moderkort: MSI Z-270 SLI Plus
RAM: 16GB (2x8GB) HyperX Fury Black DDR4
GPU: ASUS GTX 970 (den vita "Turbo"-modellen)
Wi-Fi: ASUS PCE-AC56 PCI-e nätverkskort
Bonus: Kan även skicka med ett Corsair CX 600W nätagg som hörde till (obs: äldre modell, så se det som en bonus).
Se bilder för referens.
Hämtning: Finns att hämta i Skogås då jag helst inte skickar det som paket.
