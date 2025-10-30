Hemmalab / Mini rack

Faffa
Tänkte se om det finns något intresse för mitt mini rack. Är ett printat 10" rack av egen design.
Använt för att testa lite setup innan andra delar skaffades för hemma nätverket.
Allt drivs via 12v så går att köra remote på batteri om man önskar men 230v adapter medföljer såklart.
M-itx dator:
Moderkort: Mitac PH12SI
CPU: I5-6500T med Cryorig C7 Cu kylare
Ram: 16gb ddr4 sodimm
2st samsung 830 256gb sata samt en 256gb liteon m-sata ssd
Andra delar i racket:
Netgear ProSafe GS108T switch, D-link DAP-2660 accesspunkt och en dell wyze 3040
Datorn kör proxmox med en opensens vm. tanken var att göra en trueenas vm och lägga till samsung diskarna men inte blivit av.
Dell wyze 3040 är installerad med Homeassistant
Upphämtning prioriteras då det är lite jobbigt att packa bra.
