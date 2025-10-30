Forum Ljud, bild och kommunikation Nätverk och uppkoppling Tråd

2.5g random lagg i cs2

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

2.5g random lagg i cs2

Har ett moderkort med 2.5g lan port.
Kör kabel till router med 2.5g lan också.
Problemet är att jag får random lagg i cs2, lagg från 1 till 10 sek.
Jag har nästan alltid 3 ping, men efter lagget så brukar pingen stiga till över 50 i någon/några minut för att sedan gå ner till 3.
Ibland också förlorar helt kontakt med server och stängs ner "lost connection".

Har testat att köra i ethernet porten på routern istället och då fick jag inget lagg på 3 timmar, vilket kan vara en slump men förmodligen inte. Men kör jag ethernet får jag bara ut 100/100mb/s istället för 1000mb/s.

Idag testade jag en annan router i 2.5g porten men samma lagg.

Har precis börjat testa köra wifi istället och än så länge inga lagg.

Jag har även testat att optimera genom att stänga av gröna stömsparande settings i enhetshanteraren, utan några resultat.

Någon som har några tips?
Slulle gärna köpa ett nätverkskort med ethernet men jag kör en micro moderkort så finns ingen plats.

Senast redigerat
Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Moderator
Skrivet av moyozuz539:

Har testat att köra i ethernet porten på routern istället och då fick jag inget lagg på 3 timmar, vilket kan vara en slump men förmodligen inte. Men kör jag ethernet får jag bara ut 100/100mb/s istället för 1000mb/s.

Idag testade jag en annan router i 2.5g porten men samma lagg.

Gå till inlägget

Vad menar du i första citerade stycket? Menar du modem/tjänstefördelaren när du skrev "router istället"?

Vad har du för enheter i nätverket och hur är allt kopplat? Kan du visa med bilder eller rita ut hur det ser ut?

Visa signatur

Fractal Define 7 | Seasonic Prime Titanium 850W | ROG STRIX B550-E GAMING | AMD Ryzen 7 5800X3D | Thermalright TRUE copper w. 2x Noctua NF-A12x25 | 32GB TridentZ RGB 3600C16 | Asus GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC | Samsung 980 Pro 1Tb | Samsung 970 EVO 1Tb | 2x Samsung 850 EVO 1Tb @ RAID1 | Samsung 870QVO 4Tb | LG OLED 42C4

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar