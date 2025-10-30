2.5g random lagg i cs2

Har ett moderkort med 2.5g lan port.

Kör kabel till router med 2.5g lan också.

Problemet är att jag får random lagg i cs2, lagg från 1 till 10 sek.

Jag har nästan alltid 3 ping, men efter lagget så brukar pingen stiga till över 50 i någon/några minut för att sedan gå ner till 3.

Ibland också förlorar helt kontakt med server och stängs ner "lost connection".

Har testat att köra i ethernet porten på routern istället och då fick jag inget lagg på 3 timmar, vilket kan vara en slump men förmodligen inte. Men kör jag ethernet får jag bara ut 100/100mb/s istället för 1000mb/s.

Idag testade jag en annan router i 2.5g porten men samma lagg.

Har precis börjat testa köra wifi istället och än så länge inga lagg.

Jag har även testat att optimera genom att stänga av gröna stömsparande settings i enhetshanteraren, utan några resultat.

Någon som har några tips?

Slulle gärna köpa ett nätverkskort med ethernet men jag kör en micro moderkort så finns ingen plats.