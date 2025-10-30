Asus Tuf VG27B (Defekt nätadapter)

Skänker en troligtvis fullt fungerande skärm som plötsligt började blinka vitt istället för att visa bild. Efter lite googling så var det flera med samma problem och det hjälpte då att köpa en ny powerbrick. Jag testade detta men fick efter en vecka hem fel modell... Så nu har jag tröttnat och köpte en ny skärm.

Om man köper en ny nätadapter har man mest troligt en fullt fungerande gamingskärm.

Modell: Asus Tuf VG27BQ (2020)

Upplösning: 1440p

Bildfrekvens: 144Hz (180oc)

Modell på nätadapter: ADP-65GD B

Om du ska beställa nätadapter, se till att det är just B på slutet, jag råkade beställa en D. Det är då själva pluggen som blir för liten.

Skickas ej!

