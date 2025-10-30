Kan inget men pratat med chatgpt om programmering... (frame gen)

Har suttit nu i ungefär en timme och ställt frågor till chatgpt.

Frågade först hur man programmerar (väldigt generellt) bad chatgpt visa hur en kalkylator för plus och minus fungerar och bad chatgpt förklara lite olika kommandon.

Såg då att det fanns något som hette preprocess och blev nyfiken. Frågade vidare om varför "alla" rekommenderade att lära sig unix/Linux för att lära sig programmera (det va dom åren jag va lite nyfiken och satt och skrev något enkelt program som kunde säga ja eller nej på olika specifika frågor om jag, minns rätt.

Vi pratade vidare jah och chatgpt och då berättade dom om opengl varpå jag frågade vad som användes innan.

Börjar bli en riktigt fet wall of text men det kommer en poäng.

Chatgpt berättade lite om 8bitar och jag skrev att jag kommer ihåg valet med 256 färger på skrivbordet på vår första dator med win95.

Då snubblade vi in på det där med att gav kommando pixel för pixel, hur graidenter gjordes och att nu används interpolering.

Snabbspola lite men det va då det slog mig, det där nya som kallas för frame generation är egnetligen bara en funktion som uppstår pga suboptimering och lathet i spelkod och hur kommandon i spel ber drivrutinerna i gpun att rita upp bilderna?

Är det så simpelt att man rent teoretiskt skulle kunna koda bort behovet av framegen? Eller att om man kodade ett spel "rätt" skulle ingen vinst ske med den funktionen.

Betrakta mig som ett barn, jag har inga kunskaper om detta alls, frågar av nyfikenhet.