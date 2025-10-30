Forum Mjukvara Programmering och digitalt skapande Tråd

Kan inget men pratat med chatgpt om programmering... (frame gen)

Kan inget men pratat med chatgpt om programmering... (frame gen)

Har suttit nu i ungefär en timme och ställt frågor till chatgpt.

Frågade först hur man programmerar (väldigt generellt) bad chatgpt visa hur en kalkylator för plus och minus fungerar och bad chatgpt förklara lite olika kommandon.

Såg då att det fanns något som hette preprocess och blev nyfiken. Frågade vidare om varför "alla" rekommenderade att lära sig unix/Linux för att lära sig programmera (det va dom åren jag va lite nyfiken och satt och skrev något enkelt program som kunde säga ja eller nej på olika specifika frågor om jag, minns rätt.

Vi pratade vidare jah och chatgpt och då berättade dom om opengl varpå jag frågade vad som användes innan.

Börjar bli en riktigt fet wall of text men det kommer en poäng.

Chatgpt berättade lite om 8bitar och jag skrev att jag kommer ihåg valet med 256 färger på skrivbordet på vår första dator med win95.

Då snubblade vi in på det där med att gav kommando pixel för pixel, hur graidenter gjordes och att nu används interpolering.

Snabbspola lite men det va då det slog mig, det där nya som kallas för frame generation är egnetligen bara en funktion som uppstår pga suboptimering och lathet i spelkod och hur kommandon i spel ber drivrutinerna i gpun att rita upp bilderna?

Är det så simpelt att man rent teoretiskt skulle kunna koda bort behovet av framegen? Eller att om man kodade ett spel "rätt" skulle ingen vinst ske med den funktionen.

Betrakta mig som ett barn, jag har inga kunskaper om detta alls, frågar av nyfikenhet.

Vad jag vet så har Frame Generation inget med suboptimering eller lathet att göra.
Det är en teknik som skapar extra bilder baserad på renderade bilder för att få fram ett mer upplevt flyt i bilden.

hellre mer fps på skärmen än pengar på banken

Framegen är en egenskap som finns på drivrutinsnivå och är inget som, än så länge tack och lov, inte påtvingas att användas av de som spelar spel. I min mening är Framegen något som nvidia/amd tagit fram för att kunna peka på "wow, such fps!" men det ger väldigt liten egentlig nytta. Jag kör hellre i sådana fall med VRR och får ett bättre flyt med en latens som känns motsvarande den FPS man får.

Sen vill jag bara slänga in att LLM's är en SKITDÅLIG källa till INFORMATION och ska helst behandlas som han som pratar störst, värst och mest på en fest. dvs ta allt som sägs med en grävskopa salt.
Det finns användsningsområden, t.ex. snabbt få fram en kodsnutt för att göra något, men det krävs att du faktiskt vet att det du får tillbaka inte är rent skräp.

