Bidé i badrummet

1
Bidé i badrummet

Rumptvättare, stjärttvättare… Kärt barn har som bekant många namn, men det riktiga namnet för den här badrumsmöbeln var bidé. Hade du en sådan? Hr du den kvar? Vi hs ingen sådan.

§3.1 /MOD
Sitter just nu knappt en halvmeter ifrån våran bidé

Används för att samla smutstvätt i

Hade en bide när jag växte upp, skrubbade fötterna i den.

Amd o Apple

Och bastun är full med prylar så att den absolut inte kan användas som bastu?

/Uppvuxen i hus med bastu innanför tvättstugan

Hade en bide när jag växte upp, skrubbade fötterna i den.

Det kunde man säkert också göra.

Om jag haft en hade jag definitivt kallat den Joe (Bidén). Japp, jag har usel humor...och jag står för det.

En standalone tror jag inte på men däremot en integrerad direkt i toaletten tror jag hade varit riktigt fint att ha.

... och jag som tänkte på BSD, alltså operativsystemet. Undrade vilket sorts meta-rum som syftades.

Och bastun är full med prylar så att den absolut inte kan användas som bastu?

/Uppvuxen i hus med bastu innanför tvättstugan

Precis samma hemma hos mina föräldrar! Vi flyttade till en villa med bastu när jag var 11 år. Tror vi använde den kanske ungefär tre gånger innan den blev förråd. Synd det egentligen, för det är ju riktigt trevligt att bada bastu.
Berättar man det för någon från Finland lär det väl betraktas som helgerån typ.

Självklart!

Trädgårdsdynor, dasspapper och leksaker som inte fick plats någonstans

Alla svenska hem borde ha en sådan. Outstanding att tvätta daimkrysset i jämfört med att gegga runt ett papper när man lämnat Bruno på simskolan.

Jag har ingen btw. 😔

Egentligen är japansk toalett, eller helt enkelt ett duschmunstycke bredvid toaletten, bättre - bidé tar onödigt mycket plats.
Vi hade i förra huset innan renovering av badrummet.

Gör det någon skillnad i hygien. Blir du friskare? Finns det andra, mätbara, fördelar jämfört med att bara använda papper?

Bara ute efter mätbara, faktiska skillnader, inte upplevda skillnader

Har en så kallad "japansk toalett" vi valde när vi renoverade badrummen. Självklart val efter några resor till Japan. Sparar enorma mängder toapapper och dagarna man är risig i kistan så är det en enorm lyx att sitta där och bli rengjord.
Förstår inte hur det inte är mer populärt än det är idag. Borde vara en självklarhet i alla hem.

Japansk toalett är ju rätt avancerad o dyr historia som kanske inte blir en grej som hela Sverige / världen tar åt sig.

MEN Turkisk toalett är så jävla bra. Sitter ett litet munstycke längst bak i ringen där man sitter o skiter.
Sen skruvar man bara på en kran så sprutar det vatten i röven. Så jävla bra.
Torka, sptuta lite vatten, tvätta rent röven, klart.
Så simpel grej som alla toaletter borde ha.

Vi är fan äckliga igentligen i västvärlden där vi bara har papper.

Om man har flickvän så är det oslagbart! Problemet kan kanske vara att hon sitter där med duschen på istället för att komma tillbaks till sängen!
Som tidigare sagts så är det perfekt att tvätta rumpan med om man inte behöver duscha hela kroppen!

Japansk toalett är ju rätt avancerad o dyr historia som kanske inte blir en grej som hela Sverige / världen tar åt sig.

Kallvatten?

Gör det någon skillnad i hygien. Blir du friskare? Finns det andra, mätbara, fördelar jämfört med att bara använda papper?

Bara ute efter mätbara, faktiska skillnader, inte upplevda skillnader

Partnern blir 10x mer benägen att slicka dig där bak, enligt långtgående vetenskapliga studier 🤣

Om man har flickvän så är det oslagbart!

Ja en del gillar det kladdigt men de flesta gillar inte koprofili.

Ingen bidé men kör krandusch här hemma, mycket mer hygieniskt. https://www.biltema.se/bygg/vvs/sanitet-och-vatten/blandare-o...

Partnern blir 10x mer benägen att slicka dig där bak, enligt långtgående vetenskapliga studier 🤣

Ingen kommer nära min ändtarm...bara så vi är på det klara med det...

