Bidé i badrummet

Japansk toalett är ju rätt avancerad o dyr historia som kanske inte blir en grej som hela Sverige / världen tar åt sig.

MEN Turkisk toalett är så jävla bra. Sitter ett litet munstycke längst bak i ringen där man sitter o skiter.

Sen skruvar man bara på en kran så sprutar det vatten i röven. Så jävla bra.

Torka, sptuta lite vatten, tvätta rent röven, klart.

Så simpel grej som alla toaletter borde ha.

Vi är fan äckliga igentligen i västvärlden där vi bara har papper.