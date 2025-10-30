HDPLEX H5 Fanless Chassi + HDPLEX 400W PSU + PCIE4 Riser

Ännu ett tänkt projekt som aldrig blir av... köpt av en annan medlem här.

HDPLEX H5 Fanless Chassi Silver Gen2

HDPLEX NanoATX Power Supply + HDPLEX 400 DC-ATX

Lian Li 240mm PCIe 4.0 Riser (PW-PCI-4-24x Black)

INFO:

Kommer INTE med ett GPU BLOCK utan endast CPU BLOCK, GPU BLOCK kan köpas på HDPLEX's hemsida.

Backplaten som sitter monterad är One low profile with Horizontal Dual Full Height kommer inte ihåg om jag fick med den andra med 7 stycken low profile, ska kolla i lådan i helgen men utgå att den inte följer med.

CPU BLOCKET som följer med stödjer upp till AM4/LGA1200. CPU BLOCK för AM5/LGA1700/1851 kan köpas direkt av Larry för 145USD med fri frakt om ni mejlar honom.

Jag har kvar lådan men endast avhämtning då jag inte orkar montera ner chassit.

Tänkte köra budgivning i en vecka om jag inte får något köp nu bud som jag känner är rätt.

