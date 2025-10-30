GPU nu eller senare och isf vilken ?

Eftersom jag fick tag på ett vettigt moderkort till vettigt pris så blev det datorbygge av Elgiganten x ASUS. Jag har dock ingen bra GPU till detta och känner att det är dags att inhämta internets råd.

AMD Ryzen 7 9800X3D

Gigabyte B850M GAMING X WF6E (mATX)

Lexar ARES Gen2 RGB DDR5 RAM 32GB (CL30)

Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 (ja, 1TB räcker för nu)

Asus Prime AP-750G 750W

ASUS Prime AP201 TG MicroATX (Gör att GPU får vara max 32cm)

Just nu har jag en Asus TUF RTX 3060 12GB, men jag tänkte leta nytt under BF. Jag är inte religiös kring val av chip eller märke. Jag spelar mest starcraft 2 som kräver nästan inget alls, men även en del 7d2d och tänker troligen spela lite BF6. Jag har en 4K oled med massa hertz, men måste absolut inte spela i 4K.

Vad ska jag främst kolla efter under BF? RX 9070 XT och RTX5070 är det jag kollat mest på. Ska jag t.o.m. vänta ett år på 6070?