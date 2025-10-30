GPU nu eller senare och isf vilken ?

Kids, always eat your vegetables and ALWAYS check run as administrator.
Eftersom jag fick tag på ett vettigt moderkort till vettigt pris så blev det datorbygge av Elgiganten x ASUS. Jag har dock ingen bra GPU till detta och känner att det är dags att inhämta internets råd.
AMD Ryzen 7 9800X3D
Gigabyte B850M GAMING X WF6E (mATX)
Lexar ARES Gen2 RGB DDR5 RAM 32GB (CL30)
Crucial T705 1TB PCIe Gen5 NVMe M.2 (ja, 1TB räcker för nu)
Asus Prime AP-750G 750W
ASUS Prime AP201 TG MicroATX (Gör att GPU får vara max 32cm)
Just nu har jag en Asus TUF RTX 3060 12GB, men jag tänkte leta nytt under BF. Jag är inte religiös kring val av chip eller märke. Jag spelar mest starcraft 2 som kräver nästan inget alls, men även en del 7d2d och tänker troligen spela lite BF6. Jag har en 4K oled med massa hertz, men måste absolut inte spela i 4K.
Vad ska jag främst kolla efter under BF? RX 9070 XT och RTX5070 är det jag kollat mest på. Ska jag t.o.m. vänta ett år på 6070?
Hej,
Att vänta ett år känns lite dumsnålt nu när du har en helt ny fin burk. Vem vet hur tillgången på 6XXX-serien kommer se ut? Om det följer tillgången och priserna på de senaste släppen så kan det ta flera månader tills tillgången och priserna stabiliseras vid nya släpp av kort.
Jag skulle titta på ett 9070 XT alt. ett 5070 Ti. Personligen skulle jag skippa just standard-5070 pga enbart 12GB ram där.
Visst, ryktas om Super-serien i början av nästa år men samma sak här, hur kommer tillgången se ut där?
Går att få tag på ett 9070 XT för 6990kr i dagsläget vilket känns "prisvärt". Vill du strikt ha tillgång till Nvidia och dess funktioner så är 5070 Ti mest pang för pengarna.
Gått att hitta modeller för strax över ~8000kr - 8500kr vid extra bra deals.
Då vi närmar oss Black Friday kan det vara värt att ha lite is i magen och invänta deals. Inet och Webhallen brukar dessutom köra lite specialstreams (Även SweC-exklusiva) så kan vara värt att hålla ögonen öppna för detta också. Givetvis ingen garanti att X grafikkort eller modell kommer erbjudas just där.
Svaret är väldigt väldigt sällan vänta. Undantaget är väl en ordentlig rea eller om man vet ett nytt kort släpps inom några veckor och som gör ett rejält skutt i prestanda mellan generationer. Nu är ju black friday på gång så kanske ett 5070 ti ( mycket nöjd med ett själv) om det sänks till en peng som känns rimlig, men man vet ju inte. Jag brukar kolla runt och slå till ganska omgående. Ingen väntan och priset per timme spelat sjunker ganska snabbt. ( Så brukar jag lura min egen plånbok 😝) Lycka till.
