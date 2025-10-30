Taurus Overkill GTX 1080Ti

LGaming
Säljer min Taurus Overkill gamingdator som levererar utmärkt prestanda för gaming. Perfekt för den som vill ha en stabil dator utan krångel.
Datorn är nyformaterad och redo att användas direkt, bara att starta och köra.
Processor: Intel Core i7-7700K
Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB GDDR5X
RAM: 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz
500 GB Samsung 960 EVO NVMe SSD
3 TB WD Blue HDD
Kylning: Corsair H75 vattenkylare
Operativsystem: Windows 11 Pro
Annonsen kommer inte vara uppe mer än 1 vecka, behåller datorn ifall jag inte tycker sista budet är bra. Bjuder även på ett par hörlurar och tangentbord som är oanvända (Thors armory).
Endast upphämtning.
Fråga gärna, om det är något jag har missat.
