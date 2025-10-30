Taurus Overkill GTX 1080Ti

Säljer min Taurus Overkill gamingdator som levererar utmärkt prestanda för gaming. Perfekt för den som vill ha en stabil dator utan krångel.

Datorn är nyformaterad och redo att användas direkt, bara att starta och köra.

Processor: Intel Core i7-7700K

Grafikkort: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB GDDR5X

RAM: 16 GB Corsair Vengeance LPX DDR4 2666 MHz

500 GB Samsung 960 EVO NVMe SSD

3 TB WD Blue HDD

Kylning: Corsair H75 vattenkylare

Operativsystem: Windows 11 Pro

Annonsen kommer inte vara uppe mer än 1 vecka, behåller datorn ifall jag inte tycker sista budet är bra. Bjuder även på ett par hörlurar och tangentbord som är oanvända (Thors armory).

Endast upphämtning.

Fråga gärna, om det är något jag har missat.

