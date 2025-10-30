Motion 2DOF Racing Simulator – Plug & Play

Säljer en komplett racing rigg med inbyggd 2DOF rörelse plattform. Simulatorn är klar att använda. Allt är monterat och konfigurerat – det är bara att koppla in en dator och köra. #Simrigg #Simulator #MotionSim #RacingSim Utrustning som ingår: Thrustmaster T500 RS – Ratt och pedaler med stark force feedback Samsung 32” Curved-skärm – Bra bredd och bilddjup Xiaomi högtalare – Monterade direkt på riggen 2DOF rörelse plattform: Motorstyrd rörelse i två axlar Pitch – framåt/bakåt (acceleration, inbromsning) Roll – sidolutning (kurvtagning) Simulerar även känslan av surge och sway. Metall stomme med stabil konstruktion. Färdig programvara och instruktioner medföljer Plug & Play – allt är testat och klart för användning

Information: Fungerar med de flesta racingtitlar (iRacing, Assetto Corsa, F1 m.fl.) Kräver endast dator – inget övrigt behövs Riggen är i fullt fungerande skick Visning och provkörning kan ordnas vid seriöst intresse.

