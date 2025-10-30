Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

LG TV bortskänkes i Alunda

Jag tror att den är 55 tum, men kan kolla på etiketten.
Bortskänkes mot avhämtning om någon är intresserad!
Fungerande, men jag har haft problem med att den ibland stänger av sig själv!
Jag har bytt till Samsung!

Lägg in en annons i vår marknad är du snäll, så lär fler se detta också.

Edin Mehinovic, SweClockers.com

Skrivet av Edin:

Lägg in en annons i vår marknad är du snäll, så lär fler se detta också.

Det ska jag göra när jag varit medlem i en månad...

