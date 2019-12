Retro Potato

Får Ibland nostalgikickar efter att trillat allt för långt ner i youtube träsket. Kommer ihåg den gamla goda tiden med Vic20, c64, Spectrum osv. Inte så mycket för spelandet men mer för nördandent. Vill prova på 6502/z80 assembler och liknande som jag inte hade tålamodet och/eller kunskapen om när det var aktuellt.

Men...

Jag kommer (svagt) ihåg många av nackdelarna från den tiden. Kassa tangentbord och möss. Laddningstider som kunde räknas i dagar istället för sekunder, om du ens fick disketten eller kassetten att fungera. Istället för att börja samla eller gräva sig tillräckligt långt ner i vindsförrådet för att hitta gamla bortglömda delar så tänkte jag bygga en retrodator och köra emulering.

En del av nostalgin är formfaktorn med datorn och tangentbordet i samma låda. Så målet var att få in en komplett dator i ett modernt tangentbord. Eftersom jag måste vara extra masochistisk valde jag ett mekaniskt 60% tangentbord från Aliexpress.

Datorn är plockad ur surplattan jag använde för Potato gaming.

Specfikation:

Samma som tidigare men med ett 16GB µSD kort istället för 32GB och utan skärm.

Model 7inch MOMO7W

CPU intel Atom Z3735G Quad Core 1.33GHz

RAM 1GB DDR

ROM 16GB Flash memory (show 13.7GB cuase system app occupied part memory)

Extention card TF card up to 32GB (not included)

Display Screen 7 inch

Resolution 1024 x 600 high definition digital capacitive touch screen

"MOTOSPEED CK62 Keyboard Bluetooth/USB Keyboard Dual Mode Mechanical Keyboard with RGB Backlight Gaming Keyboard"

Interface:USB Type-C

med blå Outemu switchar