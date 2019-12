Speldator tyst och lagom stor

Av alla datorer jag byggt är denna den bästa. En bra kompromiss mellan storlek funktion samt väldigt låg ljudnivå.

-Fractal Design Meshify C TG

-be quiet! Dark Power Pro 11 1200W

-asrock z390 phantom

-9700K 4,9@1,34v

-Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti Xtreme

-Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz

-2st NVMe-SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB

-6st be quiet! Silent Wings 3 120mm (4 i fronten för inluft, 2 i toppen för utluft)

-Noctua NF-R8 redux-1800 80mm (Med ramen bortplockad monterad över VRM på MB)

-Vattenkylning mestadels från Bitspower