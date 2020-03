"The Corona" Ett sub 10k-budget-bygge (dual Xeon) med serverdelar från Kina

Byggde ihop en kul maskin med gamla serverdelar (och ett jävligt udda moderkort från Kina).

Efter att ha kollat lite på Tech YES City och Linus Texh tips så fick jag ett ryck och beställde hem en massa udda serverdelar från Kina, eBay och Blocket.

Målet var att bygga en hyggligt kraftfull arbetsstation/speldator/streamingbest för att ge till sonen och kanske även göra en liten rolig Youtube-video om. Youtube-videon dröjer, och sonen vill hellre använda sin gamla 7700k-bestyckade dator sen tidigare. Men ett kul bygge blev det.

Tanken var att jag skulle bygga ihop nåt för under 10000 kronor som sparkar stjärt med en odern i9 9900K. Totalt så landade bygget på runt 8500 kronor vilket ändå får anses ganska hyfsat med tanke på att den ger över 2200 poäng i Cinebench R15.

Faktum är att denna dator blev betydligt mer kraftfull än jag någonsin hade kunnat föreställa mig för denna relativt låga budget.

Moderkortet är en ganska udda historia. Ett X79-baserat kort (som de finurliga kineserna dessutom lyckats skrämma igång en M2-NVme-plats för, vilket enligt intel inte ens är möjligt. Det är ett så kallat JINGSHA Dual Socket LGA 2011 X79-kort.

Dessa kan man komma över för under 1500 kronor på Aliexpress eller eBay. Även om BIOS är värsta skräpet (American Megatrends iofs) med ett gränssnitt som ser ut som nåt direkt från 2001 så är komponenterna på det förvånansvärt bra. VRM:erna håller hygglig klass och kylningen är helt OK. Kortet går att köpa här:

http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=293...

(OK, kanske inte just nu i Corona-tider, men ändå).

Cpu:erna var lite knepigare. Moderkortet stöder upp till Xeon E5-version 2-proppar. Men eftersom det ska sitta två processorer i maskinen så krävs det någon i 2-serien. Först hade jag tänk två st E5-1650-proppar som de ger bort för kaffepengar i Kina, men dessa funkar inte i dual config. Kollade lite på E5-2870v1 men de kändes lite slöa. Efter lite efterforskningar så hittade jag en ickelistad processor som heter E5-2689. Den kraftfullaste i Xeon E5-v1 serien och dessutom med 2.6 Ghz grundklocka men den kör turbo på alla kärnor upp till 3.6Ghz.

Dessutom är den relativt billig och man kan få två stycken för runt 1200-1500 kronor. Så jag klickade hem två från Shenzhen för 1500 spänn.

OBS. Dessa tillsammans ger 16 kärnor, och 32 trådar. Herrejösses vad det går i både Blender och Cinebench.

Eftersom kortet har plats för 4 st quadchannel-minnen på båda propparna så beslutade jag mig för att investera i hela 8 st Apple-RAM-kretsar på 1866 Mhz. Egentligen så ska inte processorn klara mer än 1600 Mhz, men det funkade kanon att överklocka dessa. Riktigt snygga också eftersom de har svarta PCB:er. Cleant och billigt. 8 stycken 4GB-minnen gick på strax under 1000 spänn och de ger fanimej snabbare minnesaccess än de flesta DDR4:or med 3200 Mhz-hastighet som jag testat.

Hittade ett RX580 på Blocket för under 1000 kronor, prutade ner det från 1500 spänn. Det presterar helt OK, men efter bara några dagar så hängde jag i ett ASUS Strix Vega 56 som jag också hittade på Blocket för bara 2300 kronor.

Lådan är en riktig lågprishistoria från Kolink (modellen heter Observatory) men den har fyra fläktar (dessutom med RGB) som var en fyndvara på Inet för bara 649 kronor. Som hittat.

https://www.inet.se/produkt/6902810/kolink-observatory-rgb-sv...

Funderade lite på en budgetlösning med Cooler Master 212:or, som ju är de mest prisvärda CPU-kylare man kan köpa för under 500 spänn, men hittade istället två stycken Be Quite Dark Rock 4 på Inets julrea för bara 400 kronor stycket. Taget så klart! https://www.inet.se/produkt/5320583/be-quiet-dark-rock-4

Det som inte gick att snåla på här var nätdelen då de två propparna kräver dubbla fyrapins CPU-kontakter. Så jag slog till på ett Corsair RM 750 watts-agg som Netonnet reade ut för runt tusingen. Riktigt prisvärt, och ett stabilt aggregat känns det som.

Som startdisk hittade jag en 250 GB M2 NVme för bara 500 spänn på nätet. Kommer inte ihåg var. Borde inte vara några problem att hitta liknande på random onlinebutik. Den ger fenomenala 1500 mbit i både läs- och skrivhastighet.

Hittade även en flong ny 1TB HDD på Blocket för 200 kronor, ungefär vad en sån hårddisk bör betinga där eller på Facebook Market.

Överlag blev detta ett riktigt cleant och till och med rätt coolt bygge tycker jag. Är man lite om sig och kring sig och kan tänka sig att vänta på delarna från Kina några veckor (nu blir det nog mer med Corona och sånt) så är detta ett riktigt prisvärt alternativ för den prismedvetna (läs snåla) gamern som även vill streama.

Datorn käkar sig även igenom renderingar i både Resolve och Premiere som om det vore småpotatis.

Kul bygge? Och budgeten på 8500 kronor är ju ingenting.

Vad tycker ni?