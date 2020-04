Yes it's white 2.0

Nu kom äntligen dagen då jag bestämde mig för att gå all in för att ge mig på att bygga vattenkylning.

Om ni sett mitt tidigare galleri med Yes it´s white, så nämnde jag att det var eventuellt på gång med vattenkylning.

Och efter att ha utstuderat utbudet på vattenkylnings prylar så valde jag att köra på Corsairs Hydro X Series, efter som dom nu hade släppt i just WHITE!

Så det var bara att börja handla.

Allt utom kylare fanns ju i vitt, men efter lite letande så fann jag den!

På Highflow.nl så såg jag denna snygga 360mm kylare.

Efter att ha införskaffat det mesta, ja det blev ju en del verktyg också efter som jag inte hållit på med detta tidigare, så vare bara att börja riva ur den gamla Asuskylaren och göra plats för allt det nya.

Baksidan av allt detta med LED osv

Men skam den som ger sig.

Läckagetest. Antar att det är nu man får veta om man var bra på detta.

So far so good! nu kan jag pusta ut lite...

Efter att pumpen fått stå och gå så fick jag vända, snurra och skaka lite på burken för att få ur så mycket luftfickor som möjligt.

Några timmmar senara...

Vattenkylnings specs:

Pump/Reservoar: Corsair Hydro X Series XD5 RGB

Vattenblock: Corsair Hydro X Series XC7 RGB

Rdiator: Hardware Labs, Black Ice Nemesis Radiator GTS 360 - White

Radiatorfläktar: Corsair QL120 RGB, PWM

Anslutningar: Corsair Hydro X - Hardline

Rör: Corsair Hydro X Tubing XT Hard

Kylvätska: Alphacool Eiswasser - Kristall Blå

Styrning: Corsair Commander PRO

Övriga specs:

MB: Asus ROG Maximus X Hero.

CPU: Intel Core i7-8700K.

CPU-Kylare: Corsair Hydro X

GPU: ROG Strix RTX 2080Ti White Edition.

RAM: Corsair Dominator Platinum SE Torque 32GB 3200MHz.

PSU: Corsair RM850x.

SSD: Samsung M.2 970 EVO Plus 500GB. Samsung SSD 750 500GB. Samsung M.2 960 250GB.

Bilderna är tagna med min Samsung S10, så kvaliten är inte den bästa.

/Marcus