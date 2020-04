Ett steg mot SFF

Detta är mitt "nybygge", en sidgradering från mitt tidigare passiva chassi då jag växt ur dess kapacitet. Valet föll på ett Lian li TU150 i silver, fanns många andra attraktiva chassin och jag hade som grundkrav att det skulle få plats med ordentlig luftkylning men samtidigt vara så litet som möjligt.

Så här med facit i hand vet jag inte om jag kan rekommendera jättestora luftkylare i detta chassi, att koppla in CPU 8 pin power med kylare på plats var no-go, och montera kylare med moderkortet i chassit var omöjligt utan att demontera kylaren. Be quiet! Dark rock pro 4 har en top cover som man turligt nog kan skruva loss, detta krävdes för att installera fläkten som sitter mellan kylflänstornen då man inte kunde föra in fläkten underifrån av utrymmes skäl.

Överlag väldigt nöjd med chassit och kabeldragningen som jag lyckades åstadkomma, lite ovän med front intake fläkten som jag tycker låter väldigt mycket (fractal design al 120mm pwm). Misstänker att det är någon resonans, ska försöka montera den med gummidistanser för att undvika kontakt med chassit.

Datorn består av följande:

Asrock AB350 Gaming-ITX/ac

G. Skill FlareX 3200Mhz CL14 2x8GB

Ryzen 5 3600 PBO aktiverat

PNY Geforce GTX 1660 SUPER

Samsung 960 250GB NVME SSD

Samsung 850 500GB Sata SSD

Be Quiet! Dark Rock Pro 4

Fractal Design AL 120mm RGB PWM