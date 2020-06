Laine's Lucid

Välkomna till ett nytt projekt – och det första färdigställda för året! Denna gång är det precis nylanserade Define 7 Compact som fått sig en mindre makeover.

Först lite bakgrund; Jag behövde en ny workstation till jobbet, och fick samtidigt reda på att jag får fria händer att göra vad jag vill med den – det är iallafall min version, and I'm sticking to it.

Tanken bakom bygget är en slags hyllning till råa material och simpla former, där kvalitet och mekanik väger tyngst och hamnar på första parkett, med så lite som möjligt dolt bakom lack och lim.

Hårdvara:

CPU: AMD Ryzen Threadripper 3970X @ 4.2 GHz all-core

GPU: Asus GeForce GTX 970 DirectCU Mini

MB: Asus Prime TRX40-Pro

RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 4x16GB 3200MHz

SSD: Samsung 970 Evo 1TB

PSU: Fractal Design Ion+ Platinum 860W

CSE: Fractal Design Define 7 Compact

Kylning:

CPU: Watercool Heatkiller IV Pro TR - Nickel

RES: Watercool Heatkiller Tube 150 D5

PMP: Laing D5 PWM

RAD: Hardware Labs Black Ice Nemesis LS360

RAD: Hardware Labs Black Ice Nemesis LS240

FAN: Fractal Design Prisma AL-12 120mm ARGB PWM

Det något lustiga komponentvalet och kompakta grafikkortet är en produkt av att mjukvaran jag använder är väldigt CPU-orienterad, och kraven i övrigt är egentligen bara något som kan leverera högupplöst videosignal. Fördelen är att det trots lådans ihoptryckta formfaktor ger möjlighet till en kompromisslös (nåja) vattenkylning för processorn, som stundvis kan nosa kring 600W i förbrukning – varmt!

Tidsmässigt har jag ca. två dagar investerat i bygget, började montera loopen på fredagen och skruvade i sista aluminiumpanelen på söndag kväll.

För full transparens vill jag slutligen tacka min arbetsgivare Fractal för komponenter samt förtroendet att ge grönt ljus till projektet, och även Sweclockers redaktion för tummen upp till att posta galleriet.

Notera att Define 7 Compact nedan är en utvecklingsprototyp och kan skilja sig något från retail-versionen.