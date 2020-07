Lian Li PC011 1980 Miami influerat

Efter flera år sen jag la upp bilder på mitt första "seriösa" bygge kändes det dags att lägga upp min senaste bygge.

Mycket har förändras sedan "The Original" byggdes, både smak och stil har ändrats från den klassiska och säkra färg kombinationen röd, svart och lite vit. Till en med mer liv och en "in your face" stil. Jag har alltid tyckt om de 80-tals retro färgerna ända sen jag spelade Grand Theft Auto: Vice City för första gången 2002, Så har den typiska "Miami Vice" stilen tilltalat mig.

Så när jag bestämde mig hösten 2019 att gå som Amerikanerna säger "balls to the walls" med mitt nästa bygge (nästan iallafall) så blev just ett 1980 Miami influerat tema ett måste.

Nog med kackel och babbel här kommer PC konfigurationen:

Chassi: Lian Li PC0-11 white edition

Moderkort: Asus Prime X299-A

CPU: Intel Core i7 9800X med en EKWB Velocity

GPU: Nvidia RTX 2080 (MSI GeForce GAMING X TRIO) med en EKWB

RAM: 4x8GB 3000MHZ G.Skill Royal Silver

Lagring: 1x2TB Samsung 860 SSD - 2x240GB Kingston SSD - 1x Kingston A1000 240GB M.2 NVMe

2x360mm radiatorer med NZXT Hue fläktar

Nätaggregat: NZXT E850 (Har en Bequiet! Straight Power 11 1200w som ska in istället)

P.s Om någon har ett bra tips på hur man får bort repor från glas så kommentera gärna nedan.