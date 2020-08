Konvertering av portabel AC till 2-slang (3D-print, fogskum...)

I dessa varma sommartider kan det vara skönt med en AC. Det har fått bero länge, men då det i år flyttade in två katter så ville jag göra det lite skönare för åtminstone dem under de hetare sommardagarna.

Butikernas lager såldes slut fort när så värmen kom, och den enhet som jag fick tag på, som såg ut att ha tillräckligt bra specifikationer för mig, var Deltacos Smart AC 9000 (SH-AC01) (https://www.inet.se/produkt/3301245/deltaco-smart-ac-9000-btu). Planen var redan från början att konvertera enheten till en 2-slangsmaskin, och ett av önskemålen var att insuget till kondensorn enkelt skulle kunna ansluta till en tilluftsslang. Just detta önskemål fick dock stryka på foten av det skrala utbudet då lagerhyllorna tömts, och det fick helt enkelt lösas på något sätt ändå.

Ett fönster ut till balkongen öppnades, och i ramen sattes en OSB-skiva. Denna sattes fast med två horisontella brädor, och gängad stav. En ändmutter på insidan och vingmutter på utsidan. Eftersom jag bor relativt högt upp i huset så är jag inte orolig för att någon skall skruva loss dessa (dessutom är balkongen in-nätad pga. katterna)

Ett hål i samma diameter som frånluftsslangen i enheten (150 mm) togs upp så pass högt som maskinens placering i kombination med slanglängden förmådde. Hålet gjordes runt, eftersom jag också designade en adapter för montering av slangen. Den medföljande adaptern går nämligen över till ett ovalt hål, för att passa den medföljande fönsterkittet. Detta är dock anpassat för de mer amerikanska typerna av fönster, av skjut-typ som är ovanligare hos oss i skandinavien.

Till att börja med så ritade jag av denna adapters fäste för slangen, av "skruva-på typ", vilken efter utskrift visade sig vara feldesignad från fabrik - gängan passade ej med slangen. Till version två fixades detta samt några till mindre förbättringar som jag kom på. Jag har efter mycket 3D-utskrifter funnit det lättare att ibland bara skriva ut en detalj och testa i verkligheten, för att därefter modifiera denna detalj till nästa utskrift. Till dessa detaljer blev det dock mycket mer mätande innan eftersom de flesta delar tog ca 12h eller mer att skriva ut.

På utsidan av skivan finns en basplatta för utblåset med gropar anpassade för M4-mutter. Skruvarna har valts att sticka ut en del förbi dessa muttrar, eftersom jag då kan montera på ytterligare delar utanpå utan att riskera att slangen lossnar på insidan. Här finns så möjlighet att montera ett filter för att undvika att skräp och insekter kommer in i slangen då maskinen är avslagen. Med vingmuttrar kan detta filter snabbt och enkelt demonteras. Tanken är även att montera något slags regnskydd, samtidigt som jag gärna leder denna luft uppåt, bort från det luftintag som kommer att monteras under utblåset.

Detta fungerade bra, men tanken var ju att konvertera maskinen till en 2-slangslösning. Fördelen med en 2-slangs lösning är att den luft som används för att kyla den varma sidan av AC'n (kondensorn) tas utifrån. Då blir det hela mer som de luftvärmepumpar som har en enhet utomhus och en enhet inomhus, bara det att bägge delar sitter inomhus och luften för "utedelen" leds både in och ut genom slangar.

Med bara en slang så tar enheten av inomhusluften (som vi kanske redan kylt) för att kyla kondensorn och sedan skickas denna uppvärmda luft ut. Denna luft måste ersättas, och det kommer nu in utomhusluft på ett eller annat sätt. Detta kan leda till att mindre angenäma dofter leds in från grannarnas ventilation, men också till att varm utomhusluft kommer in. Det bidrar även till att den svalare luften håller sig intill kylmaskinen, eftersom luft måste tillkomma från andra rum för att ersätta den utblåsta luften.

Med en 2-slangslösning blir det inte detta sug till maskinen, och det är större möjlighet för den svalare luften att sprida sig till även andra rum. Luften vi kylt kommer inte att användas för att leda bort värme från maskinen, och maskinen behöver inte jobba lika mycket/länge.

För att leda in utomhusluft inköptes en 160 mm aluminiumslang (https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsslang...). Denna diameter valdes för att det var den största jag fick tag på som var större än utloppets 150 mm. Eftersom maskinen är anpassad för att ej ha någon slang på insuget så bör flödesmotståndet hållas så lågt som möjligt.

För att inte göra åverkan på maskinen och för att minimera flödesmotståndet så tillverkades en låda för anslutning av tilluftsslangen mot maskinen. Luftintaget till kondensorn täcktes först med maskeringstape. Därefter limmades kartongbitar mot maskeringstapen för att bilda en låda som ger ett utrymme för luften att kunna använda alla håltagningar i maskinens yttre. Ett hål lämnades i toppen på lådan, som sedan fylldes med fogskum (lite mer än hälften eftersom det expanderar).

När fogskummet härdat så karvades det ur, så att kanterna hade ca 15-20 mm kvar runt om. En del smältlim applicerades för att armera skummet något efter urgröpning. Utsidan av lådan täcktes med packtape för ett lite renare utseende. Tätningslist runt kanterna, och sedan två remmar/bälten som fästes i sidan på lådan för att kunna montera den på maskinen utan att lämna märken.

En adapter för slangen ritades och skrevs ut. Denna limmades på lådan, och röret limmades i adaptern. För att ansluta röret till skivan i fönstret så skrevs en till adapter ut, men denna med skruvhål i samma anda som utblåset. Till utsidan av skivan gjordes en basplatta med samma tänk med muttrarna, och med ett utskrivet grovt nät i basplattan för att kunna montera ett löstagbart insektsnät om så önskas. Visst finns det ett filter i maskinen, men det är mycket enklare att ta loss och rengöra ett filter här, speciellt eftersom detta förster leder ut till min balkong. Det rekommenderas dock att inte begränsa flödet för mycket även här. Det gjordes även en huv med flänsar som hindrar regnvatten från att ta sig in i slangen när enheten är avstängd. När den är igång så kan det dock inte göra något åt saken eftersom det är som en dammsugare...

Jag har inte använt maskinen så pass mycket att jag kan jämföra energiåtgång med och utan modifikation. Dessutom har jag ingen möjlighet att styra klimatet för att få rättvisa jämförelser...

3D-modeller har jag lagt upp på Thingiverse om någon annan vill göra samma modifikation:

https://www.thingiverse.com/thing:4563043

Detta har vart sommarens projekt, och kommer säkerligen komma till nytta även under nästkommande sommar, men då redan vid första värmen

Nu lite bilder som dokumenterar processen.