Detta är Neo Black, mitt och Design by Issaro's bidrag till Cyber Up Your PC som CD Projekt Red anordnade. Mer content runt projektet finns på CD Projekt Red's media kanaler.

Datorn är baserad på en Alienware Aurora r9 och innehåller följande,

CPU: AMD R9 3900

Moderkort: Alienware OEM

PSU: 850w Alienware OEM

Minne: Kingston HyperX 16gb 3200mhz C16

GPU: Nvidia RTX 2080 ti Cyberpunk edition

SSD: Intel 660p 1tb

HDD: Seagate 2tb