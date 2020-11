Mini ITX Clean RGB Setup!

Tjaba! Vill komma o skryta lite över mitt nya itx lyxbygge!

Specs:

CASE: In Win A1 Plus

CPU: AMD Ryzen 9 3900x

MOBO: Asus Rog Strix X570-I Gaming

GPU: MSI Geforce RTX 3070 Gaming X Trio [Skall replaceas med 3080 när jag får hem den! ]

RAM: Crucial Ballistix RGB 2x32gb DDR4 3200MHz CL16

NVME C-Drive: 1TB Kingston A2000

SSD Storage: Samsung 860 EVO 4TB

Cooler: Cooler Master Master Liquid Pro 120mm V2

Extra fans: In Win Jupiter 120mm

Link: https://pcpartpicker.com/user/SRCgamingify/saved/B2yzf7

Yay or nae?