Hej alla goa Swecerz!

Här kommer en fläktmodd på min be quiet Dark Base 700 chassi så den klarar av att ha 3 st 140 mm Noctua NF-14 PWM fläktar i fronten. Jag passade även på att modda dit fjäderupphängning så jag kunde montera chassit under skrivbordet.

Enjoy and keep on moddin'

NUKEGREEN