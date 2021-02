Ett viskande tyst litet spöke =)

Här följer varefter lite bilder på min media och underhållning central vid namn "Lilla spöket".

Det kommer att komma mer information här framöver, bla om mina tester som lett fram till nuvarande utförande samt vilka val jag gjort och varför.

Inget bygge är ju optimalt sett ur alla avssenden och det viktiga är att man vet vad ensa egna mål är och att man uppnår dom, och det har jag gjort i och med denna dator.

Det är så kul att kolla på andras byggen i litet formfaktor så jag vill också bidra, hoppas att någon får lite inspiration och att mina erfarenheter av bygget (som kommer att delas med av framöver) kommer någon till nytta.

Det har testats 3st olika CPU kylare i olika monterade riktningar (Alpenföhn blackridge, Be Quiet shadow rock LB och Noctua L12s), 2 olika konstellationer med evakueringsfläktar i toppen (2st Noctua NF-S12A PWM chromax.black.swap och 2st Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap) med olika placering i höjdled.

Samt med/utan galler i toppen och med/utan det mellangaller som är tänkt att sitta mellan topphatt/chassie.

Detta har jag gjort primärt för att jag tycker det är riktigt kul att just optimera kylningen, det är inte ekonomiskt bäst att köpa dessa olika delar och testa som jag har gjort.

Men min tanke är att både fläktar och kylare som nu är över kommer att komma till nytta senare ändå, och jag kan säga att samtliga dessa kylare är mycket bra!

Dom är bara bra på lite olika saker och i olika sammanhang, i just detta chassie så som jag har byggt det så ger Noctua L12s bäst temperatur/ vs ljudnivå.