Fabriksny gigahertzdator med 3dfx Voodoo5 5500

När valet kom till processorn så var det inte lika lätt. Några barndomsvänner till mig köpte en sprillans ny AMD Athlon 700 MHz runt millenniumskiftet vilket på den tiden var något av det värsta i processorväg. Dessa processorer presterade riktigt bra på sin tid och gav Intel en rejäl match.

http://www.thg.ru/cpu/19990809/onepage.html

https://www.anandtech.com/show/386

Själv så hade jag inte råd med en sådan best på den tiden utan fick nöja mig med en AMD K6-2 på 350 MHz.

Först så tänkte jag att jag skulle skaffa just en sådan Athlon processor till mitt retrobygge, en AMD Athlon 700 MHz Slot A med den tidiga "Argon" kärnan som släpptes under hösten 1999. Men sen så föll tankarna på att det under millenieskiftet var en väldans konkurrens mellan AMD och Intel vad gällde racet upp till 1 GHz, vilket AMD till slut vann.

https://www.nyteknik.se/digitalisering/malstrid-i-ghz-racet-6...

https://www.nyteknik.se/digitalisering/amd-forst-att-passera-...

Så småningom lyckades jag hitta en helt oanvänd processor av exakt den modell som AMD lyckades klå Intel i GHz-racet med. En AMD Athlon 1 GHz Slot A med "Orion" kärnan som släpptes den 6 mars år 2000 till priset $1299.

https://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%201000%20-%20AMD...

Denna processor blev snabbt omodern då AMD strax därpå släppte processorer med "Thunderbird" arkitekturen med snabbare L2 cache integrerat i kärnan. Det i kombination med det höga priset gjorde att det inte såldes så många Slot A processorer i 1 GHz hastighet.