mITX + 3080 = sant?

Och resultatet då. Lite småfix att göra. Men allt som allt så har jag fått in kortet och är därför nöjd. Funktion före skönhet här mycket krut i litet format!

Thermals are looking good! And so does those 4k games!

Specs:

Fractal Design Node 304

Asus 3080 TUF OC Gaming

Intel Core i7 8700K 3.7 GHz

Corsair 32GB (2x16GB) DDR4

MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC

Fractal Design Integra M 750W

be quiet! Pure Rock + Pure Wings2