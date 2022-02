Back in the game. Något bättre än en P4 Northwood

Lägger upp ett simpelt galleri på min dator som jag knåpat ihop det senaste året.

Sist jag var såhär engagerad i ett PC bygge så var min cpu en P4 Northwood som överklockades till bristningsgränsen och benchades i SuperPi XD.

Datorn består av följande

Be quiet Dark Base 700

MSI X570 Tomahawk MAG

AMD 5800x kyld av en Be Quiet dark rock pro 4

Corsair Vengance 4x8gb 3600mhz CL18

Gigabyte RTX 3080 Ti Aorus Master

Corsair AX860 med ett kitt blåa sleevade kablar

1tb NVME gen3 SSD

1tb Sata SSD

Är inte mycket för RGB så använder mig av enbart vitt ljus. Temat blev Vitt, blått och svart.

PSUn är långt ifrån ny. Fick denna av en kompis och det är svårt att säga nej till 80+ Platinum med Sleevade kablar.

GPU sag motverkas av en plaststav i rätt längt. Upplevde även minimalt med cpu sag. Så för säkerhetens skull löstes detta på samma sätt.

POW blocket passade in färgmässigt utan att ta för stor plats och påverka luftflödet.

Undviker skrivborsbild då utrymmet är begränsat i nuläget och inte ser allt för vackert ut. Står inför flytt så det ska bli ändring på detta i framtiden.

Long time sweclockers medlem och det är verkligen kul att vara engagerad i pc världen än en gång. Har hållt hobbyn vid liv hela tiden även om jag inte haft någon bra dator. Nu är det min tur att spela alla senaste spelen på högsta grafik inställningarna 😂