RGB-mod för PAL N64

Tease av Super Mario 64 PAL-version med S-video.

Kassetten är en klon av Everdrive 64 kallad ED64 Plus Game Save Device med hög kvalitet och samma funktionalitet som näst bästa Everdrive 64 där en måste trycka in reset-knappen för att spel med inbyggt minne ska sparas. Sägs av många att en måste hålla inne knappen, men det behövs inte på den firmware som kom med min kassett. Laddar alla roms ganska snabbt (under 10s för 64MB-spel), vilket varierar beroende på spelets storlek. Kommer även med 16GB MicroSD och har alla eller nästan alla roms till både PAL- och NTSC-versioner inlagda. Kostar betydligt mindre än originalet, vilket är en bonus när en inte kan köpa originalet sedan ett bra tag tillbaka.