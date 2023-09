GTX295 och Athlon64 X2 6400+

Jag och några kompisar spelar gammal spel ett par gånger i månaden så vill ni vara med så kan ni besöka denna tråden för mer information.

Hej Sweclockare!

Jag satt för ett tag sedan och försökte spela Fallout 3 på min moderna Ryzen burk via Steam men spelet kraschade till skrivbordet efter 15-20 min och gick rent allmänt som skit så jag gick ofta tillbaks till Fallout 4 eller Skyrim.

Faktum är att det är väl bara nåt år sedan dom patchade ut "Games for Windows live" från Fallout 3.

Vet ni inte vad det är så var det i princip Mircosoft spel plattform för Windows.

Integrerat i flera spel från eran så som Fallout 3 men även Grand Theft Auto IV hade skiten vill jag minnas.

I princip krävs en DLL fil för att spelen ofta ska starta från gamla "Games for Windows live" och ofta kunde man bara kopiera in den eller så fixade installern av spelet in den.

Oavsett så tänkte jag att ja en Windows Vista burk för spel det kanske vore ett projekt.

Jag hade börjat samla delar till en Vista era burk, mest bara för det var kul och dom kostade skit och inget för 3-4 år sedan.

Från mitt testande så fungerar äldre spel från Vista eran förvånansvärt bra på periodiskt korrekt OS och HW.