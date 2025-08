Flashen's Windows XP hörna

Grafikkortet blir en legend, Nvidia PNY GeForce 8800 GTX

När det begav sig så hade jag ett 8800 GTS så det är skoj att kunna gå upp till monsterkortet man suktade över då

Nvidia GeForce 8800 GTX introducerades den 8e November 2006 med $599 i lanseringspris och kommer överklockat från fabrik till 621 MHz core samt 1000 MHz Minne

Något jag tyckte var lustigt när jag läste recensionen länkad nedan var detta och man förstår att Ultra-modellen blev lite av en flopp:

"this card (8800 GTX) is actually faster than the 8800 Ultra that was released in May with clocks of 612 MHz core and 1080 MHz memory."

Recension: https://pcper.com/2007/07/pny-geforce-8800-gtx-xlr8-overclock...